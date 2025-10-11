11 de octubre de 2025 Inicio
De irse mal de Boca y River a soñar en grande en Europa: los 2 futbolistas que brillan en Francia

Los argentinos forman una dupla letal que la rompe en la Ligue 1, se ilusiona con torneos internacionales y hasta fue tapa de L'Équipe. Ambos se habían ido de Argentina por la puerta de atrás.

Los dos argentinos se lucen en el Racing de Estrasburgo.

El Racing de Estrasburgo es el equipo sensación del momento en el fútbol francés. Después de golear 5 a 0 al Angers por la séptima fecha de la Ligue 1, el club se ubicó tercero en la tabla, a solo un punto del líder PSG, y tiene como figuras a dos argentinos que se fueron mal de Boca y River.

El entrenador deberá definir al reemplazante de Enzo Fernández.
Nueva baja para la Selección argentina: uno de los campeones del mundo fue desafectado por lesión

Se trata de Valentín Barco y Joaquín Panichelli, quienes brillan como dupla de ataque. El lunes 6, después de aportar una asistencia y dos goles, respectivamente, fueron tapa del prestigioso medio L'Équipe bajo el título "La fiesta en casa". Y es que no hay dudas: los dos atacantes marcan el ritmo del plantel.

Ambos llegaron al Racing de Estrasburgo durante 2025 para darle un aire fresco y joven, impulsados por las mismas ganas de demostrar que podían consolidarse en Europa. Con esta dupla, el club apunta a pelear no solo el torneo local, sino también la UEFA Conference League.

Barco y Panichelli

El paso de Valentín Barco y Joaquín Panichelli en el fútbol argentino

Valentín Barco se formó en las inferiores de Boca y debutó en Primera el 16 de julio de 2021, con apenas 16 años. Se destacó en la Copa Libertadores 2023, en la que el club terminó como subcampeón, y el Brighton se interesó en él. Después de que el Xeneize rechazara dos ofertas, Barco ejecutó la cláusula de salida por u$s10 millones y abandonó el club en enero de 2024, en conflicto con la dirigencia.

Por su parte, Joaquín Panichelli es menos conocido en el fútbol argentino: llegó a River en 2019 pero nunca debutó en la Primera del club. Frustrado ante la falta de oportunidades, ya que el técnico Martín Demichelis no lo tenía en consideración para integrar el ataque, se fue de Núñez en 2023 con el pase en su poder.

