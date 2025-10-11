12 de octubre de 2025 Inicio
"Son momentos": el conmovedor homenaje de Rosario Central a Russo, tras el gol de Alejo Véliz

El Canalla salió a la cancha, frente a Vélez por la 12ª fecha del Torneo Clausura, con una camiseta especial con la frase "Miguel Eterno" y en el tanto del goleador, la dedicatoria al cielo emocionó a todos.

El goleador Alejo Véliz mira el cielo y le dedida su tanto a Miguelo.

La Albiceleste le brindó un sentido homenaje a Miguel Ángel Russo.
Tanto el Fortín como el equipo de Rosario, realizaron distintos reconocimientos a uno de los entrenadores argentinos más importantes del Siglo XXI. Central rindió un sentido tributo en su camiseta con la frase “Miguel eterno”, acompañada de un dibujo y una imagen de Russo con la Copa de la Liga que conquistó en 2023.

También Vélez recordó al entrenador que lo sacó campeón del Torneo Clausura 2005. La hinchada del local desplegó una bandera en la que se leía: “Q.E.P.D Miguel Ángel Russo. Gracias por la estrella 2005”. En la previa, el Fortín también lo tuvo presente con el mensaje “Con el recuerdo y el corazón” y proyectó en la pantalla del estadio una imagen de Russo durante su etapa como DT velezano.

Cuando ambos equipos salieron a la cancha, se realizó un homenaje conjunto: los jugadores de Central llevaron la Copa de la Liga 2023 y la colocaron sobre el césped junto al trofeo del Clausura 2005 de Vélez y el cuadro de Russo en andas tras el recordado campeonato.

Con una imagen del exentrenador, el árbitro Andrés Merlos sonó el silbato y los 22 futbolistas y la terna arbitral parados en el círculo central recordaron a Miguelo. La ovación de pie de todo el público en Liniers, con el respeto y admiración que generaba el exentrenador en el mundo del fútbol.

“¡Te vamos a recordar toda la vida, Miguel!”, fue el mensaje que acompañó una de las publicaciones de Central en sus redes sociales, reafirmando el legado de Russo en la historia de ambos clubes.

El momento de mayor emoción fue a los 16 minutos del primer tiempo, cuando el goleador de Rosario Central, Alejo Véliz, convirtió el primer tanto del partido para luego desplomarse de rodillas en el festejo: con la mano tocando la imágen de Russo, y los brazos señalando al cielo, el delantero le dedicó su gol a Miguel Ángel Russo. La sorpresa fue mayor, cuando en las redes, el club acompañó el festejo con una de las mejores frases de Miguelo: "Son momentos".

Mirá el gol de Alejo Vélez dedicado a Miguelo, un ídolo de Rosario Central

