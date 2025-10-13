13 de octubre de 2025 Inicio
Pasó por Boca y se retiró por una dura lesión: "No puedo jugar ni un picado con mis amigos"

El exjugador debió abandonar el deporte por una lesión. Hoy convive con molestias y recuerda su paso por el fútbol.

Una grave lesión en el tobillo cambió el rumbo de su vida y lo obligó a priorizar su salud por encima del deporte.

Andrés Franzoia, quien alguna vez vistió la camiseta de Boca y fue campeón con el club, hoy atraviesa un presente marcado por las secuelas de una lesión que lo obligó a dejar el fútbol profesional antes de tiempo. Su historia deja a la vista el presente de quienes deben poner fin a su carrera por motivos físicos, aun cuando su deseo era seguir compitiendo.

Este es le perfume favorito de Martín Palermo: cuánto sale

El exdelantero, formado en las divisiones inferiores del Xeneize, debutó en Primera División en 2005 bajo la conducción del Chino Benítez. A lo largo de su trayectoria pasó por varios equipos del fútbol argentino y también por el exterior, dejando su marca con su estilo ofensivo y su vértigo en el juego. Pese a eso, una grave lesión en el tobillo cambió el rumbo de su vida y lo obligó a priorizar su salud por encima del deporte.

A más de cinco años de su retiro, Franzoia convive con dolores que le impiden realizar actividades simples, como jugar un partido con sus amigos. Aunque reconoce que la decisión fue difícil, también asegura que fue la única manera de preservar su bienestar físico después de años de esfuerzo y tratamientos.

Franzoia

El paso de Andrés Franzoia por el fútbol

Andrés Franzoia debutó en Boca en el Clausura 2005 y fue parte del plantel que conquistó la Copa Libertadores 2007 bajo la dirección técnica de Miguel Ángel Russo. Aunque no tuvo continuidad, su formación en el club lo proyectó a una carrera de más de una década en el fútbol profesional. En busca de minutos, fue cedido a Huracán, donde encontró rodaje y se destacó con goles importantes durante el torneo.

Luego vistió las camisetas de Rosario Central, Arsenal, Olimpo, Unión de Santa Fe y Argentinos Juniors, mostrando su versatilidad en el ataque. En 2013, emigró a Ecuador para sumarse al Barcelona de Guayaquil, aunque su paso por el exterior se vio interrumpido por un cambio de entrenador que redujo sus oportunidades de juego.

Franzoia

En los últimos años de su carrera, se incorporó a Defensores Unidos de Zárate, con quien logró el ascenso a la B Metropolitana. Sin embargo, el desgaste físico acumulado y una artrosis en el tobillo lo llevaron a retirarse en 2019, pese a su deseo de seguir jugando.

