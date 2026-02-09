IR A
IR A

Esta famosa modelo estaría en pareja con un histórico corredor de Fórmula 1 y tiene a toda la farándula en vilo: quiénes son

Se dieron a conocer imágenes de discretos que alimentan versiones que ambos aún no confirmaron.

Las especulaciones crecieron a partir de una seguidilla de apariciones discretas en distintas ciudades europeas.

Las especulaciones crecieron a partir de una seguidilla de apariciones discretas en distintas ciudades europeas.

  • La empresaria y el piloto volvieron a quedar en el centro de la escena por una serie de encuentros reservados en Europa.
  • Los rumores se apoyan en viajes coincidentes, estadías privadas y un vínculo previo.
  • Ninguno confirmó públicamente una relación, pero el hermetismo alimenta las versiones.
  • La cautela aparece como un punto en común en este posible acercamiento sentimental.

Kim Kardashian volvió a llamar la atención del mundo del espectáculo al ser vinculada sentimentalmente con una de las figuras más emblemáticas de la Fórmula 1. La empresaria estadounidense quedó en el foco luego de que trascendieran versiones sobre un posible romance con Lewis Hamilton, un nombre histórico del automovilismo internacional.

Hace semanas había surgido un rumor por un encuentro privado en Europa.
Te puede interesar:

No se ocultan más: el beso de Lewis Hamilton con Kim Kardashian que confirma el romance

Las especulaciones crecieron a partir de una seguidilla de apariciones discretas en distintas ciudades europeas. Mientras ambos manejan agendas globales y una fuerte exposición pública, cada movimiento en donde se los ve compartiendo algún momento despierta interés y vuelve a poner el debate sobre la naturaleza de su relación.

Sin confirmaciones oficiales ni apariciones conjuntas ante cámaras, la historia avanza entre gestos, coincidencias de locaciones y un relato marcado por el bajo perfil, un rasgo que parece atravesar esta etapa personal de ambos protagonistas.

Kim Hamilton

Qué rumores de romance hay entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton

Las versiones sobre un posible vínculo sentimental se intensificaron luego de varios encuentros privados registrados en Europa. Uno de los episodios más comentados fue una breve estadía en un exclusivo hotel de la campiña inglesa, donde la empresaria habría llegado desde Estados Unidos para compartir poco más de un día junto al piloto, bajo estrictas medidas de privacidad.

Poco después, ambos fueron vistos en París, ingresando y saliendo del mismo alojamiento, un dato que volvió a disparar especulaciones en la prensa internacional. Aunque no hubo imágenes juntos ni declaraciones públicas, la coincidencia de movimientos reforzó el rumor de estar teniendo una relación.

Kim Hamilton

El vínculo entre Kardashian y Hamilton no sería nuevo. Se conocen desde hace más de una década y compartieron distintos eventos ligados a la moda, el entretenimiento y el deporte. Durante años mantuvieron una relación cordial, que hacia fines de 2025 habría tomado otro matiz luego coincidir en una celebración privada de Año Nuevo en Aspen.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Vicente Viloni realizó una nueva publicación sobre su estado de salud tras preocupar a sus seguidores: qué dijo

Tras los preocupantes mensajes, Vicente Viloni explicó lo sucedido: qué dijo

Rob Schneider y la productora mexicana Patricia Azarcoya se separaron tras más de una década juntos y 13 años de matrimonio.

Este famoso actor de comedia de Hollywood anunció su divorcio tras 15 años y sorprendió a todos: quién es

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de 100% Lucha

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de "100% Lucha"

últimas noticias

Por ahora, el nombre del argentino queda en el radar, pero sin avances significativos. 

Mac Allister lució un look fuera de serie: el jean que va a ser tendencia en 2026

Hace 18 minutos
Según el calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el último día de pago fue el 14 de junio. Para quienes no recibieron el pago, existe un procedimiento para reclamarlo.  

Becas Progresar de ANSES: las 4 cosas que tenés que saber en 2026

Hace 20 minutos
play
Este documental sobre una investigación que tuvo de todo sorprende en Netflix y está en tendencia

Este documental sobre una investigación que tuvo de todo sorprende en Netflix y está en tendencia: cómo se llama

Hace 20 minutos
Todo indica que Loki seguirá siendo una figura central en el futuro de Marvel Studios, lo que abre la puerta a nuevas posibilidades argumentales y a la incorporación de sorpresas inesperadas para los fanáticos.

Tom Hiddleston adelantó el papel que podría tener Loki en el próximo proyecto de Marvel

Hace 21 minutos
Las especulaciones crecieron a partir de una seguidilla de apariciones discretas en distintas ciudades europeas.

Esta famosa modelo estaría en pareja con un histórico corredor de Fórmula 1 y tiene a toda la farándula en vilo: quiénes son

Hace 22 minutos