Esta famosa modelo estaría en pareja con un histórico corredor de Fórmula 1 y tiene a toda la farándula en vilo: quiénes son Se dieron a conocer imágenes de discretos que alimentan versiones que ambos aún no confirmaron.







Las especulaciones crecieron a partir de una seguidilla de apariciones discretas en distintas ciudades europeas.

La empresaria y el piloto volvieron a quedar en el centro de la escena por una serie de encuentros reservados en Europa.

Los rumores se apoyan en viajes coincidentes, estadías privadas y un vínculo previo.

Ninguno confirmó públicamente una relación, pero el hermetismo alimenta las versiones.

La cautela aparece como un punto en común en este posible acercamiento sentimental. Kim Kardashian volvió a llamar la atención del mundo del espectáculo al ser vinculada sentimentalmente con una de las figuras más emblemáticas de la Fórmula 1. La empresaria estadounidense quedó en el foco luego de que trascendieran versiones sobre un posible romance con Lewis Hamilton, un nombre histórico del automovilismo internacional.

Las especulaciones crecieron a partir de una seguidilla de apariciones discretas en distintas ciudades europeas. Mientras ambos manejan agendas globales y una fuerte exposición pública, cada movimiento en donde se los ve compartiendo algún momento despierta interés y vuelve a poner el debate sobre la naturaleza de su relación.

Sin confirmaciones oficiales ni apariciones conjuntas ante cámaras, la historia avanza entre gestos, coincidencias de locaciones y un relato marcado por el bajo perfil, un rasgo que parece atravesar esta etapa personal de ambos protagonistas.

Kim Hamilton Redes sociales Qué rumores de romance hay entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton Las versiones sobre un posible vínculo sentimental se intensificaron luego de varios encuentros privados registrados en Europa. Uno de los episodios más comentados fue una breve estadía en un exclusivo hotel de la campiña inglesa, donde la empresaria habría llegado desde Estados Unidos para compartir poco más de un día junto al piloto, bajo estrictas medidas de privacidad.

Poco después, ambos fueron vistos en París, ingresando y saliendo del mismo alojamiento, un dato que volvió a disparar especulaciones en la prensa internacional. Aunque no hubo imágenes juntos ni declaraciones públicas, la coincidencia de movimientos reforzó el rumor de estar teniendo una relación.

Kim Hamilton Redes sociales El vínculo entre Kardashian y Hamilton no sería nuevo. Se conocen desde hace más de una década y compartieron distintos eventos ligados a la moda, el entretenimiento y el deporte. Durante años mantuvieron una relación cordial, que hacia fines de 2025 habría tomado otro matiz luego coincidir en una celebración privada de Año Nuevo en Aspen.