Mac Allister lució un look fuera de serie: el jean que va a ser tendencia en 2026

Alexis Mac Allister se ha consolidado como un referente de la moda urbana con un estilo que combina comodidad y tendencias contemporáneas. Su "look de jean" actual se caracteriza principalmente por dos vertientes.

  • Alexis Mac Allister, nacido el 24 de diciembre de 1998, es un futbolista profesional argentino que juega como mediocampista en el Liverpool de la Premier League.
  • Mac Allister firmó con el Liverpool, otro club de la Premier League, con un contrato de cinco años por una tarifa de transferencia no revelada, que se informó que fue de £35 millones iniciales.
  • Se ha destacado por utilizar pantalones oversize de corte holgado, a menudo en tonos oscuros como el negro o gris, combinados con prendas superiores también amplias.
  • El interés del Real Madrid por Alexis Mac Allister es real, pero no se espera que se traduzca en una operación concreta durante el verano de 2026.

Alexis Mac Allister, nacido el 24 de diciembre de 1998, es un futbolista profesional argentino que juega como mediocampista en el Liverpool de la Premier League y en la selección nacional de Argentina . Considerado uno de los mejores mediocampo del mundo, es conocido por su pase, su tiro y su versatilidad.

Mientras aguarda el inicio del Federal A, su nombre circula a nivel internacional.
El 8 de junio de 2023, Mac Allister firmó con el Liverpool, otro club de la Premier League, con un contrato de cinco años por una tarifa de transferencia no revelada, que se informó que fue de £35 millones iniciales y un total de £55 millones incluyendo tarifas adicionales.

Este cotizado jugador se ha consolidado como un referente de la moda urbana con un estilo que combina comodidad y tendencias contemporáneas. Su "look de jean" actual se caracteriza principalmente por dos vertientes.

La primera, la más reciente, se ha destacado por utilizar pantalones oversize de corte holgado, a menudo en tonos oscuros como el negro o gris, combinados con prendas superiores también amplias. Por otro lado, la segunda, suele usar un Look Clásico con toques modernos, para paseos más relajados, donde opta por un estilo clásico y urbano para enfrentar el frío, priorizando la funcionalidad sin perder el toque de diseño. A continuación te contamos cómo es el presente futbolístico de este pampeano que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera.

Mac Allister fue vinculado con el Real Madrid

El interés del Real Madrid por Alexis Mac Allister es real, pero no se espera que se traduzca en una operación concreta durante el verano de 2026.

Aunque el mediocampista argentino del Liverpool encaja en el perfil técnico del club blanco, la directiva tiene otras prioridades en su agenda de fichajes. Mac Allister ha mantenido un rendimiento sólido en la Premier League, destacando por su visión de juego, versatilidad y experiencia internacional. Sin embargo, el Madrid está enfocado en reforzar otras zonas del campo, como la defensa y el ataque, antes de considerar una inversión en el mediocampo, aunque es un futbolista que les encanta.

Por ahora, el nombre del argentino queda en el radar, pero sin avances significativos. Todo dependerá de cómo evolucione el mercado y las necesidades del equipo en los próximos meses.

