Se acaba de ir del fútbol argentino y fue presentado como un boxeador en Europa

Tras finalizar su ciclo en un club de Avellaneda, un atacante charrúa acordó una venta millonaria y sorprendió con una puesta en escena inspirada en el cine.

Por
La salida de Racing que lo llevó del fútbol argentino a Europa.

La salida de Racing que lo llevó del fútbol argentino a Europa.

  • Adrián Balboa dejó Racing y continuó su carrera profesional en el fútbol europeo.

  • El delantero fue transferido al FC Pari Nizhniy Novgorod por una cifra cercana al millón de dólares.

  • La institución rusa utilizó su apodo Rocky para una puesta en escena vinculada al boxeo y al cine.

  • El paso del atacante por la Academia incluyó títulos internacionales y un aporte estadístico moderado.

La salida de Adrián Balboa marcó el cierre de un ciclo reciente dentro del plantel de Racing. Tras una etapa que combinó participación regular, momentos destacados y un título internacional, el delantero uruguayo optó por aceptar un nuevo desafío fuera del país y sumarse al fútbol europeo a los 32 años.

El jugador fue transferido a un club de Rusia.
El destino elegido fue el FC Pari Nizhniy Novgorod, club que milita en la Liga Premier de Rusia y que atraviesa una temporada compleja en la máxima categoría. La transferencia se concretó en una operación valuada en 1.000.000 de dólares, sin bonos adicionales y con un esquema de pago dividido en cuatro cuotas, lo que le permitió a la institución de Avellaneda recuperar y superar la inversión realizada un año antes.

Una vez instalado en la ciudad de Nizhni Nóvgorod, el atacante fue anunciado oficialmente por su nuevo club con una presentación poco habitual. Lejos de un comunicado tradicional, la dirigencia rusa apostó por una producción audiovisual que explotó el costado simbólico del apodo que acompaña al jugador desde hace años.

Balboa presentación Rusia
El FC Pari Nizhniy Novgorod apuesta a la experiencia de Rocky para mantenerse en la Liga Premier de Rusia.

El FC Pari Nizhniy Novgorod apuesta a la experiencia de Rocky para mantenerse en la Liga Premier de Rusia.

El paso de Rocky Balboa por Racing

La elección del concepto no fue casual. Bajo el nombre Rocky, Balboa fue retratado como un boxeador en pleno entrenamiento, en una clara referencia a la histórica saga cinematográfica protagonizada por Sylvester Stallone, reconocida internacionalmente y ganadora de tres premios Oscar. El video inicia en una sala de cine y culmina con la revelación del futbolista, que deja el ring imaginario para asumir su nuevo rol deportivo.

En el plano deportivo, su estadía en Racing dejó números concretos. Disputó 40 partidos oficiales, convirtió siete goles y aportó una asistencia. Además, integró el plantel que conquistó la Recopa Sudamericana 2025, tras imponerse por 2-0 ante Botafogo bajo la conducción técnica de Gustavo Costas, uno de los logros internacionales más recientes del club.

Desde el aspecto económico, la operación representó un resultado positivo. Racing había adquirido el 70% del pase en enero de 2025 por 800.000 dólares, mientras que el porcentaje restante se repartía entre Unión y el propio futbolista. Con la venta, la institución equilibró las cuentas vinculadas a su fichaje.

Adrian Balboa racing
Racing concretó la venta de Balboa al exterior y recuperó la inversión realizada en el último mercado de pases del fútbol local.

Racing concretó la venta de Balboa al exterior y recuperó la inversión realizada en el último mercado de pases del fútbol local.

La despedida del delantero estuvo marcada por un mensaje cargado de gratitud. Balboa destacó el acompañamiento interno, la confianza del cuerpo técnico y el vínculo con el público, subrayando experiencias como los títulos obtenidos, los goles en el Cilindro y las noches internacionales. Así, Rocky cerró su etapa en el fútbol argentino para iniciar un nuevo capítulo en un contexto competitivo distinto, con el objetivo de ayudar a su nuevo equipo a alejarse de la zona baja y proyectar un futuro más ambicioso.

