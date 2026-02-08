Huracán se quedó con el clásico frente a San Lorenzo y festejó en Parque Patricios Con un gol del ecuatoriano Jordy Caicedo, el Globo se impuso 1-0 al Ciclón en el Tomás Ducó y sumó su primer triunfo en el torneo Apertura 2026. Por + Seguir en







Jordy Caicedo, el héroe de la tarde-noche en el Ducó.

Con un gol del ecuatoriano Jordy Caicedo, de cabeza, en el arranque del segundo tiempo, Huracán derrotó 1-0 a su clásico rival, San Lorenzo de Almagro, en un partido disputado en el estadio Tomás Adolfo Ducó, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. Fue la primera victoria del Globo en el campeonato.

El clásico se disputó con mucha intensidad y pierna fuerte, pero con escasas situaciones claras frente a los arcos. Ambos equipos priorizaron el orden táctico y el equilibrio en la mitad de la cancha, lo que derivó en un trámite trabado y con constantes interrupciones.

El “Ciclón” intentó asumir el protagonismo a partir de la posesión del balón y algunos avances por las bandas, aunque le costó profundidad en los últimos metros y no logró inquietar con claridad al arquero rival. Huracán, por su parte, apostó a un planteo más replegado y a salir rápido de contra.

En el primer tiempo, las llegadas más peligrosas se dieron a cuentagotas y, en general, fueron aproximaciones que se diluyeron antes de transformarse en situaciones netas de gol. La falta de precisión y la firme respuesta de las defensas marcaron el desarrollo de los primeros 45 minutos.

En el minuto 5 del segundo tiempo, Caicedo abrió el marcador del clásico con una definición precisa que descolocó al arquero paraguayo Orlando Gill. Con este tanto, el atacante ecuatoriano suma cuatro goles en cuatro partidos.