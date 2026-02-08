8 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Huracán se quedó con el clásico frente a San Lorenzo y festejó en Parque Patricios

Con un gol del ecuatoriano Jordy Caicedo, el Globo se impuso 1-0 al Ciclón en el Tomás Ducó y sumó su primer triunfo en el torneo Apertura 2026.

Por
Jordy Caicedo

Jordy Caicedo, el héroe de la tarde-noche en el Ducó.

Con un gol del ecuatoriano Jordy Caicedo, de cabeza, en el arranque del segundo tiempo, Huracán derrotó 1-0 a su clásico rival, San Lorenzo de Almagro, en un partido disputado en el estadio Tomás Adolfo Ducó, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. Fue la primera victoria del Globo en el campeonato.

Enry Hernández llega a River para sumarse a las Inferiores y potenciar su carrera.
Te puede interesar:

La historia de Enry Hernández, el salvadoreño que llegó a River tras su paso por Estados Unidos

El clásico se disputó con mucha intensidad y pierna fuerte, pero con escasas situaciones claras frente a los arcos. Ambos equipos priorizaron el orden táctico y el equilibrio en la mitad de la cancha, lo que derivó en un trámite trabado y con constantes interrupciones.

El “Ciclón” intentó asumir el protagonismo a partir de la posesión del balón y algunos avances por las bandas, aunque le costó profundidad en los últimos metros y no logró inquietar con claridad al arquero rival. Huracán, por su parte, apostó a un planteo más replegado y a salir rápido de contra.

En el primer tiempo, las llegadas más peligrosas se dieron a cuentagotas y, en general, fueron aproximaciones que se diluyeron antes de transformarse en situaciones netas de gol. La falta de precisión y la firme respuesta de las defensas marcaron el desarrollo de los primeros 45 minutos.

En el minuto 5 del segundo tiempo, Caicedo abrió el marcador del clásico con una definición precisa que descolocó al arquero paraguayo Orlando Gill. Con este tanto, el atacante ecuatoriano suma cuatro goles en cuatro partidos.

Huracán 1-0 San Lorenzo: resumen del partido

Embed - El globo GANÓ el CLÁSICO con gol de CAICEDO | #HURACÁN 1 - 0 #SANLORENZO | Resumen

Huracán 1-0 San Lorenzo: síntesis del partido

Estadio: Tomás Adolfo Ducó
Árbitro: Yael Falcón Pérez
VAR: Héctor Paletta

Huracán: Galíndez; Vera, Pereyra, Carrizo, C. Ibáñez, Ojeda, Gil, Martínez, Waller, Cortés y Caicedo. D.T: Diego Martínez.
San Lorenzo: Gill; López, Herrera, Hernández, Rodríguez, Perruzzi, Gulli, Tripichio, Abrego y Cerutti, A. Cuello. D.T: Damian Ayude.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Alexis Mac Allister salió del libreto y posó con un look elegante: muchos se sorprendieron por sus zapatos

Se cree que la muerte se dio en medio de un conflicto familiar. Su hermano, uno de los sospechosos

Brutal asesinato a un exfutbolista del ascenso durante una pelea: cuáles son las hipótesis que se manejan

Huracán, de mala racha en el Apertura, buscará sumar sus primero puntos en el clásico ante San Lorenzo

San Lorenzo intentará darle el golpe de gracia a un Huracán que todavía no ganó en lo que va del torneo

Susto en Brasil: un futbolista brasileño convulsionó en pleno partido y debió ser atendido de urgencia

Susto en Brasil: un futbolista convulsionó en pleno partido y debió ser atendido de urgencia

Giovani Ferraina inicia una nueva etapa en el Ascenso argentino.

El ex-Boca que pasó por el Inter Miami de Messi y ahora jugará para un equipo del Ascenso

Velez y Boca se medirán desde las 22:15 en Liniers.

Tras la victoria ante Newell's, Boca va en busca de su primer triunfo de visitante ante Vélez

Rating Cero

Encuentros privados en Europa, una historia que se remonta a más de una década y una relación marcada por la cautela alimentan los rumores en torno a la empresaria y el campeón de Fórmula 1.  

¿Kim Kardashian y Lewis Hamilton juntos? Como son los rumores de romance entre los dos famosos

Actualmente, llegó a la gran N roja El caso Thomas Crown, la clásica película de este sitio web. Se trata de un remake de 1999, de atracos y robos, llena de acción y misterio.
play

Netflix ya tiene disponible El caso Thomas Crown y se volvió tendencia: cuál es la trama de la película

La producción intenta ofrecer un homenaje explícito al universo de Sherlock Holmes con una impronta propia y contemporánea.

Se viene una miniserie de Netflix de solo 5 capítulos: es oscura, intensa y adictiva

Su participación ocurrió cuando tenía apenas nueve meses.

Qué fue de la vida de la actriz que hacía de sol en los Teletubbies: pocos lo sabían

Laura Ubfal dio por confirmado que el próximo eliminado es Miguel Ángel Rodríguez

Se filtró quién será el próximo eliminado de MasterChef Celebrity y generó polémica

Úrsula Corberó caminó del brazo junto a su suegro, Ricardo Darín por las calles de Madrid

El tierno gesto viral de Ricardo Darín con Úrsula Corberó por las calles de Madrid

últimas noticias

play
Jordy Caicedo, el héroe de la tarde-noche en el Ducó.

Huracán se quedó con el clásico frente a San Lorenzo y festejó en Parque Patricios

Hace 18 minutos
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones, pensiones, AUH y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 9 de febrero

Hace 33 minutos
El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 27.

Un hombre murió atropellado al intentar cruzar la autopista Buenos Aires-La Plata

Hace 59 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 9 de febrero

Hace 1 hora
El fuego afecta el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut.

Maniobras de enfriamiento y tres focos activos: cómo siguen los incendios en Chubut

Hace 1 hora