Boca: la fuerte decisión de Claudio Úbeda tras la derrota con Vélez por el torneo Apertura 2026

El entrenador del Xeneize tomó una drástica determinación luego de la caída 2-1 con el Fortín en Liniers, que se produjo por la cuarta fecha de la zona A.

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda , dispuso que el plantel del Xeneize se entrene este lunes por la tarde , luego de la derrota 2-1 con Vélez en Liniers por la cuarta fecha de la zona A del torneo Apertura 2026. De esta manera, modificó la decisión resuelta en principio, que era que los futbolistas vuelvan a las prácticas el martes.

La vuelta a los entrenamientos se producirá en el marco de la preparación del equipo de cara al próximo partido, en el que enfrentará a Platense y buscará recuperarse de la caída con el Fortín en el estadio José Amalfitani. El cruce con el Calamar se llevará adelante el domingo a partir de las 19:30 en la Bombonera, en el marco de la quinta fecha del campeonato.

En tanto, en una conferencia de prensa después de la derrota con Vélez, Úbeda reconoció el nivel bajo del Xeneize, que sufrió su segundo traspié de visitante en el torneo: "No fue un buen partido. No es una excusa decir que el fútbol argentino es hipercompetitivo y todos los equipos también se hacen fuertes de local. Se compite de igual a igual en todas las canchas y puede tocar perder. No hicimos las cosas como teníamos que hacerlas".

"Estoy preocupado porque Boca tiene que salir a ganar en todos lados y a jugar de una manera mucho mejor. Nos faltó un poco más de juego e intención de ataque", reconoció en esta línea.

También se refirió a la situación del lateral Juan Barinaga , quien fue reemplazado por Marcelo Weigandt en el segundo tiempo contra Vélez por un inconveniente físico: "Fue una molestia que no parece tener gravedad. Por lo poco que hablé con el médico, no parece ser nada importante. Lesionados hay en todos los equipos. En el fútbol hay lesiones lógicas. Nos tocó más a nosotros en este inicio y tenemos que tratar de corregirlo y que no nos pase".

La derrota de Boca con Vélez por el torneo Apertura 2026

Vélez Sarsfield derrotó 2-1 a Boca Juniors el domingo, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026, y sigue liderando invicto la Zona A. Los dos tantos del Fortín fueron convertidos en una ráfaga por Matías Pellegrini. Para el Xeneize anotó Iker Zufiaurre, cuando ya no había tiempo para más.

El partido se jugó en el estadio José Amalfitani y contó con el arbitraje de Nazareno Arasa y el VAR a cargo de Nicolás Ramírez.

El primer tiempo transcurrió con mucha intensidad y fricción en la mitad de la cancha, donde ambos equipos priorizaron el orden táctico por sobre la profundidad. Si bien el Fortín intentó hacerse dueño de la pelota en algunos pasajes, el club de la Ribera respondió con solidez defensiva y le cerró los espacios, lo que derivó en un trámite parejo y con pocas situaciones claras frente a los arcos.

Las aproximaciones más peligrosas fueron esporádicas y carecieron de precisión en los metros finales. Vélez buscó lastimar a través de la circulación y los desbordes, mientras que Boca apostó a transiciones rápidas, aunque ninguno logró quebrar el cero. De esta manera, el partido se fue al descanso con el marcador en blanco y la sensación de que el duelo seguía abierto para el complemento.

En el segundo tiempo, una ráfaga de goles dejó a Boca al borde del knock out. Dos apariciones de Pellegrini en apenas tres minutos de juego pusieron a Vélez 2-0 arriba en el marcador. El primero, de cabeza, fue a los 63 minutos. El segundo, a los 66, con una definición de primera frente a Agustín Marchesín.

Sobre el final del encuentro, Zufiaurre sacó un remate desde afuera del área y la clavó en el ángulo del arco defendido por Álvaro Montero, que nada pudo hacer. Así, Boca logró descontar, pero ya no quedaba tiempo para el empate.