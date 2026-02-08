La historia de Enry Hernández, el salvadoreño que llegó a River tras su paso por Estados Unidos El mediocampista ofensivo se incorporó a las Inferiores tras su etapa en la Academia Met Oval y suma reconocimiento internacional. Por + Seguir en







Enry Hernández llega a River para sumarse a las Inferiores y potenciar su carrera. @enrydh

River sumó a sus filas a un juvenil internacional proveniente de Estados Unidos.

Enry Hernández es mediocampista ofensivo y pertenece a la categoría 2007.

El jugador fue distinguido como Atleta All-American por United Soccer Coaches en 2024.

El volante se integrará a la Cuarta División bajo la dirección de Flavio Espósito. La incorporación de Enry Hernández, mediocampista ofensivo salvadoreño, a las Inferiores de River representa un paso estratégico del club en su búsqueda de talento internacional. El joven de 18 años arribó desde la Academia Met Oval, ubicada en Queens, Nueva York, tras un proceso de prueba que se extendió durante varios meses de 2025. Su desempeño en Estados Unidos y la evaluación de su potencial fueron determinantes para que el club lo fichara de manera definitiva.

Enry Hernández llega con antecedentes que respaldan su trayectoria, ya que en 2024 fue nombrado Atleta All-American por la organización United Soccer Coaches, un reconocimiento que premia el rendimiento destacado en las categorías inferiores. Este logro refuerza la expectativa sobre su adaptación y desempeño en el fútbol argentino, donde se espera que continúe desarrollando sus habilidades técnicas y tácticas dentro de la estructura de River.

La llegada del joven salvadoreño coincide con la estrategia del club de ampliar la captación de promesas en el extranjero. Su incorporación a la Cuarta División, a cargo de Flavio Espósito, permitirá un seguimiento cercano de su evolución y la posibilidad de proyectarlo hacia las categorías superiores en un futuro cercano.

Enry Hernández River 2 La incorporación refleja la estrategia del club por potenciar la captación de jóvenes talentos. @enrydh Quién es Enry Hernández, el salvadoreño que llegó a River El mediocampista ofensivo es oriundo de El Salvador y comenzó su formación en la Academia Met Oval de Queens, Estados Unidos. Su paso por la institución estadounidense le permitió desarrollar fundamentos técnicos y experiencia competitiva que ahora llevará a las Inferiores de River.

Con 18 años, Hernández se suma a un grupo de jóvenes talentos con la expectativa de marcar un camino similar al de otros centroamericanos que vistieron la banda, como Claudio Rojas, el guatemalteco que integró el primer equipo en 1993 y se consagró campeón. Su llegada genera expectativas sobre su posible incorporación al primer equipo en el mediano plazo.

Enry Hernández River 3 El volante salvadoreño llega con reconocimiento internacional como Atleta All-American. @enrydh El fichaje refleja el interés de River por identificar y potenciar jóvenes promesas internacionales. La experiencia de Hernández en Estados Unidos, sumada a su reconocimiento como Atleta All-American, subraya la relevancia de contar con juveniles que puedan aportar nuevas perspectivas y talento a la estructura futbolística del club.