Tres argentinos fueron seleccionados dentro de los mejores 50 fichajes en la historia de la Premier League Un medio especializado realizó un ranking histórico de transferencias desde el comienzo del actual formato de liga, en 1992. Tres futbolistas de la Selección argentina aparecen en la lista y uno se metió en el Top 3.







ESPN eligió los 50 mejores fichajes en la historia de la Premier League. Redes sociales

ESPN realizó un ranking de los 50 mejores fichajes en la historia de la Premier League.

La lista abarca a jugadores de todos los clubes desde 1992 hasta la actualidad.

Dentro de ese ranking, aparecen tres jugadores de la Selección argentina.

Se trata de Sergio "Kun" Agüero (3), Pablo Zabaleta (32) y Alexis Mac Allister (49). Desde el inicio de su actual formato a mediados de 1992, la Premier League se consolidó como una de las ligas más importantes de Europa y del mundo. Y con el mercado de pases de enero a pleno, un ranking destacó a tres argentinos entre los 50 mejores fichajes de la historia del fútbol inglés.

La lista fue elaborada por el periodista Bill Connelly, de ESPN, quien analizó las transferencias y las ordenó teniendo en cuenta el rendimiento que cada futbolista tuvo en su nuevo club. Con este criterio, aparecen tres argentinos de gran paso por la liga inglesa: Sergio Agüero, Pablo Zabaleta y Alexis Mac Allister.

El mejor ubicado es el "Kun" Agüero, que figura en el tercer puesto por su traspaso del Atlético de Madrid al Manchester City en la temporada 2011-12, que se cerró por 40 millones de euros. Ese mismo torneo, convirtió el gol del triunfo que le dio al club su primer título en 44 años; luego, ganó 14 trofeos más.

Quien le sigue en el ranking es Pablo Zabaleta. El exdefensor figura en el puesto 32 por su traspaso desde el Espanyol al Manchester City en la temporada 2008-09, que en ese momento costó 8.7 millones de euros, y se convirtió en una leyenda del club en los inicios de la era de Pep Guardiola.

El último argentino de la lista aparece en el puesto 49. Se trata de Alexis Mac Allister y su llegada al Brighton, procedente de Argentinos Juniors, en la temporada 2018-19. La operación se cerró por 8 millones de euros y catapultó al club a un histórico sexto lugar en la Premier League.

Agüero, Zabaleta y Mac Allister en la Premier League Redes sociales Los 50 mejores fichajes de la historia de la Premier League Thierry Henry al Arsenal (temporada 1999-2000) Mohamed Salah al Liverpool (temporada 2017-18) Sergio Agüero al Manchester City (temporada 2011-12) Frank Lampard al Chelsea (temporada 2001-02) Eden Hazard al Chelsea (temporada 2012-13) Patrick Vieira al Arsenal (temporada 1996-97) Cristiano Ronaldo al Manchester United (temporada 2003-04) Erling Haaland al Manchester City (temporada 2022-23) Alan Shearer al Blackburn Rovers (temporada 1992-93) Eric Cantona al Manchester United (temporada 1992-93) Wayne Rooney al Manchester United (temporada 2004-05) Roy Keane al Manchester United (temporada 1993-94) Didier Drogba al Chelsea (temporada 2004-05) Dennis Bergkamp al Arsenal (temporada 1995-96) Kevin De Bruyne al Manchester City (temporada 2015-16) Rodri al Manchester City (temporada 2019-20) Rio Ferdinand al Manchester United (temporada 2002-03) Virgil van Dijk al Liverpool (temporada 2017-18) Claude Makelele al Chelsea (temporada 2003-04) David Silva al Manchester City (temporada 2010-11) Vincent Kompany al Manchester City (temporada 2008-09) Gareth Bale al Tottenham (temporada 2007-08) Nemanja Vidic al Manchester United (temporada 2005-06) Luis Suárez al Liverpool (temporada 2010-11) Gianfranco Zola al Chelsea (temporada 1996-97) Bernardo Silva al Manchester City (temporada 2017-18) Alan Shearer al Newcastle (temporada 1996-97) N'Golo Kanté al Chelsea (temporada 2016-17) Michael Carrick al Manchester United (temporada 2006) Philippe Coutinho al Liverpool (temporada 2012-13) Robert Pires al Arsenal (temporada 2000-01) Pablo Zabaleta al Manchester City (temporada 2008-09) Fernandinho al Manchester City (temporada 2013-14) Ruud van Nistelrooy al Manchester United (temporada 2001-02) Petr Cech al Chelsea (temporada 2004-05) Ole Gunnar Solskjaer al Manchester United (temporada 1996-97) Robin van Persie al Arsenal (temporada 2004-05) Ashley Cole al Chelsea (temporada 2006-07) Sadio Mané al Liverpool (temporada 2016-17) N'Golo Kanté al Leicester (temporada 2015-16) Jay-Jay Okocha al Bolton (temporada 2002) Andy Cole al Manchester United (temporada 1994-95) Yaya Toure al Manchester City (temporada 2010-11) Xabi Alonso al Liverpool (temporada 2004-05) Freddie Ljungberg al Arsenal (temporada 1998-99) Juninho al Middlesbrough (temporada 1995-96) Raheem Sterling al Manchester City (temporada 2015-16) Jordan Henderson al Liverpool (temporada 2011-12) Alexis Mac Allister al Brighton (temporada 2018-19) Luka Modric al Tottenham Hotspur (temporada 2008-09)