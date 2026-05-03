Se definen los clasificados: así están los cruces de octavos de final del Torneo Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional entró en etapa de definición. En el comienzo de la fecha 9, la última jornada que había quedado pendiente, la tabla de posiciones ya dejó a la mayoría de los clasificados de la Zona A para los octavos de final y comenzó a marcar quiénes pelearán por el título.
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Tras el comienzo de la última jornada, Estudiantes hizo los deberes y luego de un gran triunfo en Vicente López frente a Platense por 2-0, terminó primero en la Zona A con 31 puntos. De esta manera, desplazó a Boca, que con mayoría de suplentes, hizo lo suyo en Santiago del Estero, derrotó a Central Córdoba por 2-1 y quedó en la segunda posición, con 30 unidades. Vélez, quedó más atrás, con 27 y Talleres, que empató con Unión en Santa Fe 1-1, aseguró la localía al quedar cuarto en el grupo.
En tanto, dos grandes del fútbol argentino se aseguraron un lugar en los octavos de final: a pesar de la victoria de Independiente por 2-1 sobre San Lorenzo en el Bajo Flores, tanto el Rojo y el Ciclón aseguraron el pase de ronda. Los que aún siguen en la disputa por el último puesto de la tabla son Unión, Defensa, que todavía tiene que jugar y tiene 19 puntos; e Instituto, que con 18 unidades aparece en el 10° lugar.
San Lorenzo Independiente 1
Independiente logró un triunfazo en el Nuevo Gasómetro.
En cuanto a la Zona B, el único equipo grande que podría quedar afuera es Racing. La Academia, hoy en el puesto 9, está obligado a ganar su partido frente a Huracán (7° con 21), a partir de las 16 en Avellaneda, y que se den otros resultados para sacar pasajes a la siguiente ronda. A la misma hora, Rosario Central-Tigre, Gimnasia-Argentinos Juniors y Belgrano-Sarmiento definirán un lugar en octavos de final. Se cerrará el día con River Plate y Atlético Tucumán (18:30).
Quien mira a todos desde arriba es la sensación del torneo, Independiente Rivadavia, ganador del grupo, primero en su zona en la Copa Libertadores y puntero en la Tabla Anual. La Lepra visitará Mar del Plata para enfrentar a un Aldosivi sin victorias (13.30).
Así quedarían hoy los octavos de final, en el arranque de la 9ª fecha pendiente
Se destacan el clásico entre River y San Lorenzo, aunque este domingo podría cambiar esa llave. Mientras que el cruce que se lleva todas las miradas es el derby cordobés entre Talleres y Belgrano, a la espera de los resultados en la Zona B.
Parte alta del cuadro
- Estudiantes (1° Zona A) vs Barracas Central (8° Zona B)
- Rosario Central (4° Zona B) vs Independiente (5° Zona A)
- River (2° Zona B) vs San Lorenzo (7° Zona A)
- Vélez (3° Zona A) vs Gimnasia LP (6° Zona B)
Parte baja del cuadro
- Independiente Rivadavia (1° Zona B) vs Unión de Santa Fe (8° Zona A)
- Talleres (4° Zona A) vs Belgrano (5° Zona B)
- Boca (2° Zona A) vs Huracán (7° Zona B)
- Argentinos (3° Zona B) vs Lanús (6° Zona A)
Cómo se definen los playoffs del Torneo Apertura
Con el formato de clasificación cruzada entre zonas, los ocho mejores de cada grupo accederán a los playoffs, donde el primero de una zona enfrenta al octavo de la otra, y así respectivamente entre el mejor ubicado de una con el peor de la otra.
El mejor clasificado de cada zona (en caso de igualdad de puntos, se considera la diferencia de gol) juega como local en todas las instancias hasta semifinales inclusive, mientras que la final se disputará en cancha neutral. En caso de empate en los 90 minutos, se jugarán dos tiempos suplementarios y, de persistir la igualdad, habrá definición por penales.