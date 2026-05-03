Se definen los clasificados: así están los cruces de octavos de final del Torneo Apertura 2026 El campeonato entró en la recta final y, en el arranque de la última fecha se perfilan varios encuentros interesantes para la próxima fase del torneo local. Por + Seguir en







Estudiantes terminó líder en la Zona A del Torneo Apertura. @LigaAFA

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional entró en etapa de definición. En el comienzo de la fecha 9, la última jornada que había quedado pendiente, la tabla de posiciones ya dejó a la mayoría de los clasificados de la Zona A para los octavos de final y comenzó a marcar quiénes pelearán por el título.

En tanto, dos grandes del fútbol argentino se aseguraron un lugar en los octavos de final: a pesar de la victoria de Independiente por 2-1 sobre San Lorenzo en el Bajo Flores, tanto el Rojo y el Ciclón aseguraron el pase de ronda. Los que aún siguen en la disputa por el último puesto de la tabla son Unión, Defensa, que todavía tiene que jugar y tiene 19 puntos; e Instituto, que con 18 unidades aparece en el 10° lugar.

San Lorenzo Independiente 1 Independiente logró un triunfazo en el Nuevo Gasómetro. En cuanto a la Zona B, el único equipo grande que podría quedar afuera es Racing. La Academia, hoy en el puesto 9, está obligado a ganar su partido frente a Huracán (7° con 21), a partir de las 16 en Avellaneda, y que se den otros resultados para sacar pasajes a la siguiente ronda. A la misma hora, Rosario Central-Tigre, Gimnasia-Argentinos Juniors y Belgrano-Sarmiento definirán un lugar en octavos de final. Se cerrará el día con River Plate y Atlético Tucumán (18:30).

Quien mira a todos desde arriba es la sensación del torneo, Independiente Rivadavia, ganador del grupo, primero en su zona en la Copa Libertadores y puntero en la Tabla Anual. La Lepra visitará Mar del Plata para enfrentar a un Aldosivi sin victorias (13.30).