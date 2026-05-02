2 de mayo de 2026 Inicio
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Duro golpe para Inter Miami de Lionel Messi: ganaba 3-0 y terminó perdiendo 4-3 el clásico con Orlando City

En su partido número 100 con la camiseta rosa, el astro argentino metió un gol y una asistencia pero no pudo ayudar a su equipo, que sigue sin poder sumar de a tres en su nuevo estadio.

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Ni con un gol y una asistencia de Messi

Ni con un gol y una asistencia de Messi, Inter Miami pudo llevarse el clásico.

Inter Miami perdió un partido increíble por 4-3 frente a Orlando City, en el Nu Stadium, en Florida, por la fecha de la Major League Soccer. En el Clásico del Sol y en el partido número 100 con la camiseta rosa, el astro argentino Lionel Messi metió un gol y una asistencia pero no alcanzó para evitar una derrota dolorosa. La remontada épica del conjunto visitante, liderada por un triplete del argentino Martín Ojeda, dejó a Las Garzas con las manos vacías y profundizó su racha negativa en su nuevo estadio, donde aún no ha podido ganar.

De Paul, Messi y Colapinto por primera vez juntos en Miami. 
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El encuentro comenzó de manera ideal para el conjunto dirigido por Guillermo Hoyos, que mostró una superioridad pocas veces vista en la primera media hora de juego. A los 4 minutos, el lateral jamaiquini Ian Fray abrió el marcador con un cabezazo tras una asistencia de Telasco Segovia. El propio venezolano Segovia amplió la ventaja a los 25 minutos luego de una jugada iniciada por Messi, y a los 34 minutos, el crack rosarino marcó el 3-0 con un espectacular zurdazo desde afuera del área. Parecía una noche de gala para el Inter Miami, que también contó con Rodrigo De Paul, T en la alineación titular.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente antes del descanso cuando Martín Ojeda descontó para Orlando City. En el complemento, el rendimiento del Inter Miami cayó notablemente y la visita aprovechó cada horror defensivo. El ex-Godoy Cruz volvió a golpear a los 23' del ST y, a falta de 12 minutos para el final, empató el partido mediante un polémico penal.

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Messi habla con Mart&iacute;n P&eacute;relman, el argentino entrenador de Orlando City.

Messi habla con Martín Pérelman, el argentino entrenador de Orlando City.

Cuando parecía que el clásico terminaría en igualdad, la pesadilla para los locales se completó en el tiempo de descuento. En el minuto 93, Tyrese Spicer culminó un contraataque letal para poner el 4-3 definitivo a favor de los Leones. Con este resultado, el Inter Miami mantiene una estadística preocupante en su nueva casa: desde su inauguración el 4 de abril, ha cosechado tres empates y una derrota, sin poder regalarle todavía una victoria a su público en ese escenario.

De esta manera, el equipo de Messi se ubica en la tercera posición de la Conferencia Este con 19 puntos, quedando a cuatro unidades del líder Nashville SC. Por su parte, Orlando City logró despegarse del fondo de la tabla al alcanzar los 10 puntos. El calendario para las Garzas continuará con dos compromisos como visitante: el próximo sábado frente a Toronto FC y luego contra FC Cincinnati, donde buscarán recuperarse de este traspié histórico.

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El astro argentino meti&oacute; su gol n&uacute;mero 905 en su carrera profesional.

El astro argentino metió su gol número 905 en su carrera profesional.

Mirá la dolorosa derrota de Inter Miami ante Orlando City en el Clásico del Sol

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