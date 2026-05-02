Duro golpe para Inter Miami de Lionel Messi: ganaba 3-0 y terminó perdiendo 4-3 el clásico con Orlando City En su partido número 100 con la camiseta rosa, el astro argentino metió un gol y una asistencia pero no pudo ayudar a su equipo, que sigue sin poder sumar de a tres en su nuevo estadio. Por + Seguir en







Ni con un gol y una asistencia de Messi, Inter Miami pudo llevarse el clásico.

Inter Miami perdió un partido increíble por 4-3 frente a Orlando City, en el Nu Stadium, en Florida, por la fecha de la Major League Soccer. En el Clásico del Sol y en el partido número 100 con la camiseta rosa, el astro argentino Lionel Messi metió un gol y una asistencia pero no alcanzó para evitar una derrota dolorosa. La remontada épica del conjunto visitante, liderada por un triplete del argentino Martín Ojeda, dejó a Las Garzas con las manos vacías y profundizó su racha negativa en su nuevo estadio, donde aún no ha podido ganar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/2050749759334326428&partner=&hide_thread=false Final. pic.twitter.com/zevUxlq4Nl — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 3, 2026 El encuentro comenzó de manera ideal para el conjunto dirigido por Guillermo Hoyos, que mostró una superioridad pocas veces vista en la primera media hora de juego. A los 4 minutos, el lateral jamaiquini Ian Fray abrió el marcador con un cabezazo tras una asistencia de Telasco Segovia. El propio venezolano Segovia amplió la ventaja a los 25 minutos luego de una jugada iniciada por Messi, y a los 34 minutos, el crack rosarino marcó el 3-0 con un espectacular zurdazo desde afuera del área. Parecía una noche de gala para el Inter Miami, que también contó con Rodrigo De Paul, T en la alineación titular.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente antes del descanso cuando Martín Ojeda descontó para Orlando City. En el complemento, el rendimiento del Inter Miami cayó notablemente y la visita aprovechó cada horror defensivo. El ex-Godoy Cruz volvió a golpear a los 23' del ST y, a falta de 12 minutos para el final, empató el partido mediante un polémico penal.

messi perelman inter orlando Messi habla con Martín Pérelman, el argentino entrenador de Orlando City.