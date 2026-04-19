Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota con Boca por el Superclásico El Millonario sufrió un cachetazo en el Monumental y cayó con el Xeneize por el torneo Apertura 2026. Ahora, buscará recuperarse en su siguiente partido. Por + Seguir en







River perdió con Boca. X (@LigaAFA)

River perdió 1-0 con Boca en el Monumental por la fecha 15 del torneo Apertura 2026 por el Superclásico, por lo que no alcanzó la punta de la Zona B del campeonato. Ahora, el Millonario buscará recuperarse en su siguiente partido.

El próximo encuentro de River será contra Aldosivi, que este domingo empató 1-1 con Racing en Mar del Plata. El cruce se jugará el sábado desde las 21:30 en el Monumental por la fecha 16 del Apertura y el Millonario buscará un nuevo triunfo y extender su invicto con la dirección técnica de Eduardo Coudet.

Chacho Coudet Chacho Coudet. El último encuentro entre el equipo de Núñez y el Tiburón se produjo el 24 de julio de 2022 en la ciudad marplatense por la fecha 10 de la Liga Profesional, cuando el Millonario se impuso 3-0. La particularidad es que los autores de los goles ya no se encuentran en River: convirtieron Agustín Palavecino, Lucas Beltrán y Miguel Borja.