19 de abril de 2026 Inicio
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Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota con Boca por el Superclásico

El Millonario sufrió un cachetazo en el Monumental y cayó con el Xeneize por el torneo Apertura 2026. Ahora, buscará recuperarse en su siguiente partido.

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River perdió con Boca.

River perdió con Boca.

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River perdió 1-0 con Boca en el Monumental por la fecha 15 del torneo Apertura 2026 por el Superclásico, por lo que no alcanzó la punta de la Zona B del campeonato. Ahora, el Millonario buscará recuperarse en su siguiente partido.

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El próximo encuentro de River será contra Aldosivi, que este domingo empató 1-1 con Racing en Mar del Plata. El cruce se jugará el sábado desde las 21:30 en el Monumental por la fecha 16 del Apertura y el Millonario buscará un nuevo triunfo y extender su invicto con la dirección técnica de Eduardo Coudet.

Chacho Coudet
Chacho Coudet.

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El último encuentro entre el equipo de Núñez y el Tiburón se produjo el 24 de julio de 2022 en la ciudad marplatense por la fecha 10 de la Liga Profesional, cuando el Millonario se impuso 3-0. La particularidad es que los autores de los goles ya no se encuentran en River: convirtieron Agustín Palavecino, Lucas Beltrán y Miguel Borja.

El conjunto de Núñez comparte la primera posición de la Zona B del Apertura junto con Independiente Rivadavia con 29 puntos, aunque el equipo mendocino volverá a ser el único líder en caso de que derrote este lunes a Banfield.

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