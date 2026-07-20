Rodrigo De Paul hizo un picante descargo en las redes: "Nuestras maneras les joden" Un día después de la derrota ante España en la final del Mundo, el mediocampista de la Scaloneta publicó un sentido mensaje donde expuso el dolor de no traer la copa y apuntó contra las conspiraciones que buscaron ensuciar a la Selección argentina. "Nuestras maneras les joden", escribió. Por Agregar C5N en









Rodrigo De Paul

Un día después de la derrota ante España en la final del Mundo en Estados Unidos, Rodrigo De Paul utilizó sus redes sociales para realizar un picante descargo donde expuso el dolor de no traer la copa y apuntó contra las conspiraciones que buscaron ensuciar a la Selección argentina. "Nuestras maneras les joden", escribió.

"El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes", empezó el texto que le dedicó el mediocampista a los hinchas y continuó: "Pero con el correr de las horas nos van haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento."

Luego, apuntó contra todos aquellos que querían ver a la Albiceleste derrotada, incluso habló de teorías conspirativas: "Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode.. Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo."

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rodrigo De Paul (@rodridepaul) "Me dolerá mucho tiempo pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser ARGENTINO", cerró el contundente descargo que obtuvo un millón de "me gusta" y más de 35 mil comentarios. Además, su mensaje estuvo acompañado por tres postales donde se ve a De Paul de espaldas, con la medalla de subcampeón colgando y la mirada fija en una tribuna teñida de celeste y blanco. La segunda, el festejo del plantel completo tras la clasificación contra Suiza en cuartos, abrazados con los hinchas que coparon el Kansas City Stadium. Y la tercera, a pura pasión con varios jugadores fundidos en un abrazo después de uno de los 19 gritos de gol que la Scaloneta metió en este Mundial.

La actualidad de De Paul en el Inter Miami El mediocampista es uno de los jugadores que no retornó junto la Scaloneta y se quedó en Estados Unidos tras finalizar el mundial. Actualmente, el futbolista vive de manera permanente en el país, ya que juega en el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), equipo al que se incorporó tras su paso por el Atlético de Madrid.