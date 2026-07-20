20 de julio de 2026 Inicio
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Aseguran que Paredes jugó la final del Mundial lesionado: qué le pasó y cuándo volvería a jugar en Boca

El mediocampista habría disputado los últimos tres partidos de la Copa del Mundo con una fisura en una costilla. Será evaluado por el cuerpo técnico de Boca antes de definir su regreso a las canchas.

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Aseguran que Paredes jugó la final del Mundial lesionado: qué le pasó y cuándo volvería a jugar en Boca

Aseguran que Paredes jugó la final del Mundial lesionado: qué le pasó y cuándo volvería a jugar en Boca

Leandro Paredes habría afrontado la recta final del Mundial 2026 con una importante molestia física. Según trascendió tras la derrota de la Selección argentina frente a España, el mediocampista jugó los últimos tres encuentros del torneo con una fisura en una costilla, una lesión que incluso le habría provocado dificultades para respirar durante algunos días.

River y Boca son los clubes argentinos que más recibirán ya que tiene jugadores que disputaron la final del Mundial.
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La noticia fue confirmada por medios y periodistas partidarios de Boca, quien afirmaron que la situación se mantuvo en reserva durante toda la competencia para evitar que los rivales intentaran sacar ventaja sobre su estado físico. Pese a esa complicación, el volante tuvo partidos de grandes actuaciones y fue una de las piezas más confiables del equipo de Lionel Scaloni.

Su rendimiento fue especialmente destacado en los cuartos de final frente a Egipto, donde firmó uno de sus mejores partidos del certamen. También mostró un buen nivel en la semifinal contra Inglaterra, aunque en la definición ante España ingresó desde el banco de suplentes y no logró repetir el impacto que había tenido en los encuentros anteriores.

Cuando vuelve Paredes a Boca

Con el Mundial terminado, Paredes regresará este lunes al país junto a parte de la delegación argentina y ahora todas las miradas apuntan a Boca. El cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena evaluará su estado físico antes de definir cuándo se incorporará a los entrenamientos junto al plantel.

La intención del futbolista sería sumarse cuanto antes al trabajo con el equipo, aunque la prioridad será determinar la evolución de la lesión y el desgaste acumulado tras disputar casi toda la Copa del Mundo. Entre todos los partidos del torneo sumó 696 minutos y fue una de las piezas con mayor participación del seleccionado.

En ese contexto, su presencia este jueves frente a O'Higgins, por los 16avos de final de la Copa Sudamericana, permanece en duda. Si bien en Boca no descartan esperar hasta último momento, la decisión dependerá de la evaluación médica y de la conversación que mantendrán Arruabarrena y el propio Paredes una vez que se reincorpore al club.

Si no recibe el alta para ese compromiso internacional, el capitán xeneize podría reaparecer algunos días después, cuando esté completamente recuperado de la fisura y del desgaste que dejó el Mundial.

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