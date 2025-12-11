11 de diciembre de 2025 Inicio
Tras el polémico título, Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

La cuenta oficial del Canalla informó que la salida fue "de común acuerdo y en buenos términos". En ese sentido, le agradecieron por el trofeo que le dio la AFA por ser el mejor equipo de la tabla anual.

Ariel Holan renunció como entrenador de Rosario Central

Ariel Holan renunció como entrenador de Rosario Central

A pocos días de haber recibido el título por parte de la AFA como mejor equipo de la tabla anual, Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central.

La noticia, que sacudió al mundo del fútbol, se conoció este jueves pasado el mediodía en las redes sociales del club santafesino: "Ariel Holan dejó de ser el técnico de Rosario Central. Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año".

En la misma línea, le dedicaron unas cariñosas palabras en torno al logro obtenido a lo largo de 2025. "Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre", cerraron.

De esta manera, se convierte en el tercer técnico consecutivo que deja su cargo después de haberse consagrado como campeón. El primero fue Gustavo Quinteros en Vélez tras ganar la Superliga Profesional 2024 y después Favio Orsi y Sergio Gómez tras ser campeones con Platense.

