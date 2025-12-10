¿Claudio Úbeda continuará como entrenador de Boca? La palabra oficial Marcelo Delgado, integrante del Consejo de Fútbol, se refirió a la continuidad del actual DT de Xeneize tras la eliminación en el Torneo Clausura y abrió la puerta para otras posibilidades. Por + Seguir en







Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, parte del cuerpo técnico del fallecido Miguel Russo.

La continuidad del entrenador Claudio Úbeda en Boca pasó a ser el gran interrogante tras la dolorosa eliminación en La Bombonera, por 1-0 frente a Racing. El cambio inoportuno de Exequiel Changuito Zeballos y un planteo táctico inicial discutible dejó al Sifón en el ojo de la tormenta. Así, la primera palabra oficial sobre el asunto fue la de Marcelo Delgado, integrante del Consejo del Fútbol, quien no dudó en hablar sobre el tema: "Estamos evaluando si sigue en el club", expresó.

En diálogo con Radio La Red, el Chelo, el dirigente más cercano al presidente Juan Román Riquelme, sorprendió a todos y dejó en duda la continuidad del exjugador de Racing: “Estamos analizando eso, estamos en reuniones permanentes con el presidente; estamos evaluando todas las cosas. Más allá de la continuidad de Claudio, estamos armando la pretemporada, el tema refuerzos, los chicos que se puedan llegar a ir. Vuelven más de 20 jugadores de préstamos. Estamos viendo un montón de cosas”, aseguró.

Embed El Chelo Delgado se expresó ante el cambio que realizó Úbeda con el Changuito Zeballos frente a Racing del fin de semana, en #UnBuenMomento con @marcepalaciosmp y equipo. pic.twitter.com/98Slpx58Cp — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) December 10, 2025 Cuando parecía que Úbeda era número puesto para el año 2026, con una remontada futbolística notable, con seis victorias consecutivas, la derrota con Racing dejó una herida abierta y quedó en deuda con la hinchada de Boca, que aún no entiende el ingreso de Alan Velasco, tras una larga inactividad, por la figura Zeballos. “Uno con el diario del lunes puede analizar las cosas totalmente diferentes y sacar conclusiones“, precisó Delgado.

Además, añadió: “El DT toma decisiones y a lo mejor por ahí porque me lo han manifestado, también él (Úbeda) me dijo que el Chango estaba cansado. Son decisiones, por ahí se habrá equivocado por cómo se dio el partido pero las cosas ya sucedieron. Hay que hacer un balance, las cosas que se hicieron bien y mal y recuperarnos para armar todo y empezar el próximo año".

