¿Claudio Úbeda continuará como entrenador de Boca? La palabra oficial

Marcelo Delgado, integrante del Consejo de Fútbol, se refirió a la continuidad del actual DT de Xeneize tras la eliminación en el Torneo Clausura y abrió la puerta para otras posibilidades.

Por
Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez

Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, parte del cuerpo técnico del fallecido Miguel Russo.

La continuidad del entrenador Claudio Úbeda en Boca pasó a ser el gran interrogante tras la dolorosa eliminación en La Bombonera, por 1-0 frente a Racing. El cambio inoportuno de Exequiel Changuito Zeballos y un planteo táctico inicial discutible dejó al Sifón en el ojo de la tormenta. Así, la primera palabra oficial sobre el asunto fue la de Marcelo Delgado, integrante del Consejo del Fútbol, quien no dudó en hablar sobre el tema: "Estamos evaluando si sigue en el club", expresó.

El último partido del lateral izquierdo fue en la derrota en 16vos de final de Copa Argentina.
Fin de una era en Boca: la despedida de una de sus figuras después de casi diez años

En diálogo con Radio La Red, el Chelo, el dirigente más cercano al presidente Juan Román Riquelme, sorprendió a todos y dejó en duda la continuidad del exjugador de Racing: “Estamos analizando eso, estamos en reuniones permanentes con el presidente; estamos evaluando todas las cosas. Más allá de la continuidad de Claudio, estamos armando la pretemporada, el tema refuerzos, los chicos que se puedan llegar a ir. Vuelven más de 20 jugadores de préstamos. Estamos viendo un montón de cosas”, aseguró.

Cuando parecía que Úbeda era número puesto para el año 2026, con una remontada futbolística notable, con seis victorias consecutivas, la derrota con Racing dejó una herida abierta y quedó en deuda con la hinchada de Boca, que aún no entiende el ingreso de Alan Velasco, tras una larga inactividad, por la figura Zeballos. “Uno con el diario del lunes puede analizar las cosas totalmente diferentes y sacar conclusiones“, precisó Delgado.

Además, añadió: “El DT toma decisiones y a lo mejor por ahí porque me lo han manifestado, también él (Úbeda) me dijo que el Chango estaba cansado. Son decisiones, por ahí se habrá equivocado por cómo se dio el partido pero las cosas ya sucedieron. Hay que hacer un balance, las cosas que se hicieron bien y mal y recuperarnos para armar todo y empezar el próximo año".

El fixture de Boca en 2026: será el único que tendrá que jugar contra los cuatro grandes

Boca ya dio por finalizado el año 2025, pero este miércoles la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer quiénes serán sus rivales para el próximo año y no la tendrá para nada fácil, ya que disputará todos los clásicos.

El Xeneize integrará la Zona A en el Torneo Apertura y Clausura 2026: compartirá grupo junto a Independiente, San Lorenzo, Riestra, Talleres, Instituto, Platense, Vélez, Estudiantes, Gimnasia de Mendoza, Lanús, Newell’s, Defensa y Justicia, Central Córdoba y Unión.

Al tener que enfrentarse al Rojo y el Ciclón, los de La Ribera ya tienen confirmada la fecha de clásicos junto a River (en el Apertura será en el Monumental y en el Clausura en La Bombonera). Pero, además, en la jornada denominada como interzonal, quedó definido que se enfrentará a Racing.

De esta manera, si bien todavía resta que definir el fixture en el que se definirán las localías y en qué jornadas serán los enfrentamientos, los de La Ribera serán el único equipo que disputen los cuatro clásicos contra los equipos grandes del fútbol argentino en todo el año.

boca 11 titular racing
El último 11 titular de Boca del 2025.

