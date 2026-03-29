Tras el Gran Premio de Japón, cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1 El automovilismo de la máxima categoría tendrá un largo parate luego de la cancelación de las carreras en Bahréin y Arabia Saudita. El próximo destino será en Miami. Por + Seguir en







La Fórmula 1 volverá recién el fin de semana del 3 de mayo en el GP de Miami Instagram

Franco Colapinto finalizó 16° en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 y ahora deberá dar vuelta la página rápidamente tras un mal fin de semana pensando en lo que vendrá que lo ayudará a mejorar lo que necesiten para volver a tener un mejor rendimiento como en China.

El pilarense había tenido una carrera sin sobresaltos, pero el fuerte impacto de Ollie Bearman contra las protecciones provocó después de haber ingresado a boxes para cambiar los neumáticos provocó el ingreso del safety car y complicó su carrera: lo dejó en una posición de desventaja frente a quienes aún no habían detenido su marcha.

Ahora pensando en el futuro, la máxima categoría del automovilismo tendrá un parate de un mes tras la suspensión de dos Grandes Premios producto de la guerra en Medio Oriente. “El Gran Premio de Bahréin y Arabia Saudita no tendrá lugar en abril debido a la situación actual en Medio Oriente, junto a las rondas de F2, F3 y F1 Academy”, había anunciado la FIA.

De esta manera, la próxima carrera recién será en continente americano: se disputará en Estados Unidos, el fin de semana del 3 de mayo, en el Gran Premio de Miami, que tendrá la segunda prueba sprint del calendario.

“Tenemos un mes para rever todo y entender que paso este finde. Mucho por trabajar para volver a estar competitivos en qualy falta q algo haga click, pero todo bien, ya va a llegar. Gracias Japón y gracias a los argentinos que se acercaron!! Nos vemos pronto”, analizó el piloto de Alpine post tercera fecha.