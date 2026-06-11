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11 de junio de 2026 Inicio

El arranque de un Mundial histórico: el empate entre México y Sudáfrica

El Tri y el equipo africano jugaron el primer partido de la Copa del Mundo, por lo que inauguraron el torneo. El encuentro estuvo marcado por la fiesta en las tribunas y la expectativa por el desarrollo del campeonato.

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México y Sudáfrica inauguraron el torneo.
México y Sudáfrica inauguraron el torneo.

México y Sudáfrica abrieron el Mundial 2026 en el estadio Ciudad de México, por lo que jugaron un partido histórico ya que reeditaron el primer encuentro de Sudáfrica 2010, en el que el Tri y el conjunto africano empataron 1-1. Se trató de la primera vez en el torneo que se repitió el duelo inaugural.

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El partido entre México y Sudáfrica por el Mundial 2010 se llevó adelante por el Grupo A en el estadio Soccer City, donde Siphiwe Tshabalala abrió el marcador a los 10 minutos del segundo tiempo, mientras que después lo igualó Rafael Márquez a los 44. Aquel encuentro marcó el inicio de la cita mundialista, en la que después Francia y Uruguay empataron 0-0.

México vs Sudáfrica
México y Sudáfrica empataron 1-0 en 2010.

México y Sudáfrica empataron 1-0 en 2010.

En tanto, previamente, Alicia Keys, The Black Eyed Peas, Juanes y Shakira animaron la ceremonia inaugural, que se llevó a cabo en el Estadio Orlando el día anterior al inicio del campeonato, en el que España se consagró campeón en la final contra Países Bajos, después de imponerse 1-0 con un gol de Andrés Iniesta.

Tras el primer día del torneo, la actividad continuó en el Grupo A con Uruguay 3-0 Sudáfrica y México 2-0 Francia (fecha 2) y Uruguay 1-0 México y Sudáfrica 2-1 Francia (fecha 3). De esta manera, la Celeste finalizó en la primera posición y clasificó a los octavos de final, mientras que la Celeste accedió a la siguiente instancia en el segundo puesto debido a la diferencia de gol.

Se lesionó un titular de la Selección argentina y es duda para el debut contra Argelia

En la jornada donde inició el Mundial 2026 de Estados Unidos- Canadá y México, el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, recibió una mala noticia: un jugador titular se lesionó y es duda para debut ante Argelia del martes 16 a las 22.

El futbolista terminó con molestias físicas luego del amistoso ante Honduras y llenó de dudas al DT, que el viernes daría a conocer la lista final de 26 jugadores que disputarán la Copa del Mundo.

La información marca que Nicolás Tagliafico terminó con una contractura en el sóleo y encendió las alarmas en el cuerpo técnico de la Albiceleste. De esta manera, el lateral surgido en Banfield se suma al listado de afectados junto a Nicolás González, quien tiene una sobrecarga muscular y el miércoles se entrenó de manera diferenciada.

Según consigna TyC Sports, en principio ninguno de los dos futbolistas correría riesgo de participar en la Copa del Mundo. Se esperan que se realizarán estudios durante la jornada para evaluar si hay riesgo de lesión seria. De esta manera, Facundo Medina aparece como la primera opción para Scaloni sobre la banda izquierda de la defensa en caso que el ex Independiente no pueda estar presente.

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