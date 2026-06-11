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11 de junio de 2026 Inicio

Mundial 2026: México pisó fuerte y le ganó 2-0 a Sudáfrica por el partido inaugural

El Tri venció al conjunto africano con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez en el estadio Ciudad de México, en el marco del encuentro que abrió la Copa del Mundo.

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México le ganó a Sudáfrica por el Mundial 2026.

México le ganó a Sudáfrica por el Mundial 2026.

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La Selección de México derrotó 2-0 a Sudáfrica por el partido inaugural del Mundial 2026 en el estadio Ciudad de México, por lo que se dio inicio a la gran fiesta del fútbol en la que Argentina buscará defender el título de Qatar 2022. El encuentro se desarrolló por el Grupo A, que también integran Corea del Sur y República Checa.

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El conjunto mexicano jugó en varios fragmentos mejor que Sudáfrica y tuvo efectividad, ya que se impuso con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. El partido fue histórico ya que fue el primero del Mundial más largo de la historia y debido a que el brasileño Wilton Sampaio mostró la tarjeta roja a Sphephelo Sithole y Themba Zwane en el equipo africano y después a César Montes en México, por lo que fue el partido inaugural con más jugadores expulsados.

El primer tanto fue convertido por Quiñones a los 8 minutos, definió frente al arquero Ronwen Williams después de una recuperación del mediocampista Erik Lira tras un error de Sudáfrica. Luego, a los 4 del segundo tiempo, Sithole fue expulsado luego de derribar a Brian Gutiérrez cuando el mediocampista ofensivo corría hacia el arco sudafricano.

Gol México Sudáfrica
M&eacute;xico le gan&oacute; 2-0 a Sud&aacute;frica por el Mundial 2026.

México le ganó 2-0 a Sudáfrica por el Mundial 2026.

En tanto, a los 22 minutos, Jiménez aprovechó un centro de Roberto Alvarado y puso el 2-0 de cabeza, mientras que Themba Zwane recibió la tarjeta roja a los 37 debido a un golpe contra Alvarado tras una revisión de Sampaio a través del VAR. Por último, cuando se jugaba el tiempo de descuento, César Montes fue expulsado por una infracción contra Khuliso Mudau.

El partido se desarrolló en el Ciudad de México, que se convirtió en el primer estadio de la historia en albergar tres inauguraciones mundialistas y se vistió de fiesta para un despliegue artístico. Grandes estrellas de la música internacional y regional como Shakira, J Balvin, Maná y Danny Ocean le pusieron ritmo a la jornada inicial, justo antes del primer encuentro del torneo.

El cruce de apertura representa además la reedición de un antecedente directo muy recordado en el plano de las estadísticas mundialistas. Ambas naciones ya se vieron las caras en el partido inicial del Mundial de Sudáfrica 2010, un enfrentamiento sumamente disputado que terminó con un empate 1 a 1 en la ciudad de Johannesburgo.

Mirá los goles de México contra Sudáfrica por el Mundial 2026

Embed - MÉXICO NO DEJÓ DUDAS EN EL PARTIDO INAUGURAL DEL MUNDIAL | México 2-0 Sudáfrica | RESUMEN | M1

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