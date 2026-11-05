Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar: las leyendas del fútbol que le dijeron adiós a sus selecciones en 2026

A muy poco tiempo de que Lionel Messi confirmara de manera oficial el cierre definitivo de su glorioso ciclo con la camiseta de la Selección argentina, Cristiano Ronaldo emitió su propio anuncio, sellando así el desenlace de una era en Portugal . El retiro simultáneo de los dos máximos exponentes del siglo XXI dejó un vacío imborrable en el circuito de conjuntos nacionales y dio inicio a una ineludible transición generacional.

La corriente de despedidas se transformó en un fenómeno masivo que atravesó a todos los continentes por igual, alcanzando a referentes históricos que dejaron huellas imborrables en sus respectivos países. Figuras emblemáticas de América, Europa y África coincidieron en señalar al 2026 como el momento adecuado para dar un paso al costado y cederle el testimonio a las nuevas camadas de deportistas.

La Copa del Mundo albergó las últimas actuaciones oficiales de futbolistas que transformaron la identidad competitiva de sus representativos nacionales y conquistaron trofeos inéditos para sus federaciones. Para las distintas aficiones del planeta, el seguimiento de la competencia adquirió un tinte conmovedor al saber que presenciaban los minutos finales de atletas que marcaron a fuego a más de una generación de simpatizantes.

La partida coordinada de semejantes deportistas impone el desafío de reconstruir los liderazgos dentro de los vestuarios y encontrar nuevos referentes capaces de cargar con las expectativas de sus pueblos. El 2026 será recordado para siempre como la temporada en la que el fútbol internacional despidió en masa a sus héroes más representativos, marcando el fin definitivo de una época gloriosa. A continuación, un listado con alguno de ellos.

El capitán y máximo símbolo de la Selección argentina oficializó el cierre definitivo de su gloriosa etapa vistiendo la camiseta albiceleste en este 2026. Tras haber alcanzado la cima del fútbol mundial con la consagración en Qatar 2022 y la obtención del bicampeonato en la Copa América , el rosarino decidió ponerle fin a un ciclo histórico de más de dos décadas defendiendo los colores de su país.

El legendario número diez, poseedor de los récords de presencias y goles en la historia del representativo nacional, clausuró una era dorada que transformó para siempre el deporte en la Argentina. A lo largo de sus participaciones mundialistas y continentales, el rosarino dejó una huella imborrable que trascendió las fronteras, convirtiéndose en la mayor referencia futbolística de la era moderna.

Cristiano Ronaldo

Tras más de dos décadas al frente del ataque de su país y siendo el máximo anotador histórico a nivel de selecciones, el atacante luso consideró cumplido su ciclo defendiendo la camiseta nacional. La decisión de colgar los botines con la escuadra lusa clausuró un trayecto épico signado por la conquista de la Eurocopa 2016 y la UEFA Nations League.

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Luego de disputar seis ediciones de la Copa del Mundo y convertirse en el único jugador en marcar en todas sus citas máximas, el capitán luso dejó un legado goleador inalcanzable para las próximas generaciones. Su partida definitiva del plano internacional generó un impacto inmediato en el deporte global, marcando el fin de una era dorada compartida con los máximos referentes del planeta.

Neymar Jr.

El crack del elenco sudamericano puso fin a su recorrido con la Verdeamarela apenas se consumó la dura e inesperada eliminación contra Noruega. Abrumado por el desenlace del certamen, el talentoso atacante hizo pública su determinación de alejarse de manera definitiva del conjunto nacional comandado por Carlo Ancelotti.

Neymar Jr. anunció su retiro luego de que Noruega eliminara a Brasil de la Copa del Mundo 2026.

Pese a haber desembarcado en la cita mundialista rodeado de dudas a causa de recurrentes severas lesiones, la figura brasileña se despidió marcando de penal el último tanto de su equipo, cerrando una trayectoria internacional de 80 goles a lo largo de cuatro Copas del Mundo. Conmovido tras la caída en la fase eliminatoria, el delantero sentenció: “Lo intenté. Comencé aquí y termino aquí. Se acabó”.

Manuel Neuer

El arquero germano concluyó su segundo ciclo con el combinado de Alemania tras haber sido convencido por el entrenador Julian Nagelsmann para salir del retiro que había iniciado post Eurocopa 2024. El histórico deportista completó su quinta participación en la máxima cita del fútbol planetario, recordando su momento de gloria absoluta en la edición 2014, cuando conquistó el título y fue galardonado como el mejor arquero de la competencia. Sin embargo, su despedida definitiva estuvo muy lejos de lo esperado tras caer derrotado en la definición por penales frente al seleccionado de Paraguay.

Luka Modric

La máxima leyenda de la historia del fútbol de Croacia le puso punto final a su extensa trayectoria con su Selección. Aunque el talentoso mediocampista continuará compitiendo una temporada más en las filas del Milan, su recorrido internacional se detuvo al quedar eliminado a manos del seleccionado de Portugal. Con un impresionante récord de 202 compromisos disputados y cinco mundiales en su haber, el histórico capitán coronó su despedida con un conmovedor y eterno abrazo junto a Cristiano Ronaldo sobre el terreno de juego.

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Sadio Mané

El máximo referente del fútbol de Senegal cerró una etapa histórica al confirmar su alejamiento definitivo del combinado africano luego de registrar 55 anotaciones en 132 presentaciones oficiales. El atacante dejó un legado imborrable en el seleccionado de su país, cuyo pico de gloria máxima se concretó con la obtención de la Copa Africana de Naciones 2021. A pesar de que su última participación en la cita mundialista estuvo enrarecida por serios conflictos internos con el cuerpo técnico y los directivos de la federación, el delantero manifestó un profundo orgullo por haber defendido la camiseta nacional con entrega absoluta hasta el último compromiso.

Guillermo Ochoa

El experimentado arquero de México le puso un broche de oro a su carrera internacional al disputar como anfitrión su sexta Copa del Mundo con el seleccionado azteca. Si bien ocupó el banco de suplentes durante gran parte del certamen, el histórico portero sumó 13 minutos de juego en la victoria por 3-0 ante República Checa para recibir el cálido reconocimiento de su gente.

Emocionado por haber completado 11 encuentros en citas máximas, el arquero reflexionó sobre la trascendencia de su paso por el conjunto nacional y confesó: “La Selección de México siempre ha sido en mi carrera, en mi vida, mi brújula, mi dirección. Ahora que termine la Selección, no le veo más sentido al fútbol”.