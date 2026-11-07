Leandro Paredes, tras la consagración de Boca: "Soñé toda mi vida con esto" La figura del Xeneize se emocionó hasta las lágrimas tras el triunfo ante Defensa y Justicia y posterior coronación en La Bombonera: "Volví con la ilusión de poder ser campeón", expresó. Por Agregar C5N en









Leandro Paredes ganó su primer título con Boca desde su regreso de Europa.

La consagración de Boca tras vencer por 1-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera dejó postales inolvidables, pero ninguna tan emotiva como la de su capitán y referente, Leandro Paredes. Luego del agónico gol de Enner Valencia en el descuento que le dio el título al Xeneize, el mediocampista rompió en llanto y se desahogó tras cumplir el gran objetivo de su regreso al club. "Ya no tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo. Soñé toda mi vida con esto", afirmó entre lágrimas al coronar una temporada en la que volvió para ser el líder futbolístico del equipo.

"SOÑE TODA MI VIDA CON ESTO"



Leandro Paredes habló luego del agónico título conseguido por Boca.



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El volante central completó una campaña memorable con la camiseta azul y oro, sumando 40 partidos disputados, 3.078 minutos en cancha, cuatro goles -incluido el del triunfo en el Superclásico disputado en el Monumental- y seis asistencias. A pesar del desgaste físico que lo obligó a ser reemplazado a los 76 minutos por Valencia, Paredes aseguró que jamás perdió la fe en la consagración: "Confié hasta el último segundo. No lo llamo suerte, lo llamo constancia y trabajo".

Leandro Paredes con la copa de la Tabla Anual. Lejos de ponerse en el centro de los aplausos, el referente del plantel eligió destacar a todos los integrantes que formaron parte del proceso. En sus palabras de agradecimiento incluyó tanto a los futbolistas que continuaban en el club como a los que se marcharon a mitad de temporada, y resaltó el trabajo del cuerpo técnico de Claudio Úbeda y del actual entrenador Rodolfo Arruabarrena. Sobre el Vasco, remarcó que les aportó "esa chispa de experiencia de saber cómo se juegan estos partidos con esta camiseta".

Con este logro, Paredes alcanzó su tercer título con la camiseta de Boca, aunque remarcó la diferencia especial que tiene esta copa por haber sido el conductor y líder del grupo dentro del campo. Con la emoción desbordada y la voz quebrada por el esfuerzo del año, cerró recordando a sus seres queridos: "Voy a dar hasta lo que no tengo por este club, por mi familia y mis amigos", concluyó.