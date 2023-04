Susto en Juventus: Szczesny sufrió un dolor en el pecho y fue reemplazado

Debido a lo ocurrido con el futbolista croata, el arquero italiano Mattia Perin se preparó rápidamente para ingresar y reemplazar a Szczesny, de 32 años, en un momento de incertidumbre debido a que no se conocía lo ocurrido con el futbolista y el motivo de su molestia.

Después de que el jugador deje el campo de juego, Allegri y otros integrantes de Juventus se acercaron para consolarlo debido a su tristeza y el mal momento que sufrió en el Allianz Stadium.

El tremendo susto en Juventus por el dolor en el pecho que tuvo Szczsny en el duelo ante Sporting. El arquero tuvo que dejar el campo de juego en pleno primer tiempo.



Mirá toda la UEL en ESPNenStarPlus.

Emotional Szczesny off for Juventus.

Wojciech Szczesny aclaró lo que le ocurrió

El arquero tranquilizó a sus allegados e hinchas de Juventus luego del fuerte al haber revelado que después de exámenes médicos, no se encontraron irregularidades en ellos: "Hicimos revisión médica, está todo bien".

"Estaba preocupado, no podía respirar pero ahora me siento bien. Las pruebas confirmaron que no hay problema", expresó el futbolista según el periodista italiano Fabrizio Romano.