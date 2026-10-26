Superclásico: Boca anunció cuándo se pondrán a venta las entradas para enfrentar a River El Xeneize oficializó los días y horarios para que los simpatizantes reserven su lugar en los diferentes sectores. El partido para el próximo domingo 1 de noviembre a partir de las 15 en La Bombonera, correspondiente a la 15° fecha del Torneo Clausura. Por Agregar C5N en









La reserva quedará habilitada a partir de este lunes 26 de a partir de las 13. Redes sociales

A una semana del Superclásico, el partido más importante del fútbol argentino, Boca dio a conocer el cronograma de la venta de entradas para recibir a River, correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura.

A través de sus canales oficiales, el Xeneize detalló el cronograma escalonado para que los socios gestionen sus ubicaciones para el choque que se disputará el domingo 1 de noviembre a las 15 en el estadio Alberto J. Armando.

El conjunto de Rodolfo Arruabarrena llega a esta instancia en la senda de la victoria: le ganó a Independiente, permanece como único líder de la tabla anual y apunta a conseguir el título del Torneo local. Además, logró el pase la final de la Copa Sudamericana y jugará las semifinales de la Copa Argentina. Por su parte, los de Núñez necesitan un triunfo para asegurar su lugar en los playoffs del torneo.

Cómo conseguir entradas para el Superclásico El procedimiento será únicamente mediante la plataforma digital Boca Socios, aunque en diferentes etapas. En ese sentido, los socios deberán ingresar a Boca Socios y realizar el trámite correspondiente dentro del período establecido para su categoría.

Para las localidades generales, el acceso se habilitará en dos etapas: primero para los activos y del interior y, al día siguiente, para los adherentes. En el caso de las plateas, los abonados tendrán que confirmar su asistencia dentro del plazo indicado.