26 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Superclásico: Boca anunció cuándo se pondrán a venta las entradas para enfrentar a River

El Xeneize oficializó los días y horarios para que los simpatizantes reserven su lugar en los diferentes sectores. El partido para el próximo domingo 1 de noviembre a partir de las 15 en La Bombonera, correspondiente a la 15° fecha del Torneo Clausura.

Por
La reserva quedará habilitada a partir de este lunes 26 de a partir de las 13.

La reserva quedará habilitada a partir de este lunes 26 de a partir de las 13.

Redes sociales

A una semana del Superclásico, el partido más importante del fútbol argentino, Boca dio a conocer el cronograma de la venta de entradas para recibir a River, correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura.

Facundo Herrera anotó el gol de Boca contra Independiente.
Te puede interesar:

Boca le ganó 1-0 a Independiente, recuperó la punta de la tabla anual y ya piensa en el Superclásico

A través de sus canales oficiales, el Xeneize detalló el cronograma escalonado para que los socios gestionen sus ubicaciones para el choque que se disputará el domingo 1 de noviembre a las 15 en el estadio Alberto J. Armando.

Cómo conseguir entradas para el Superclásico

El procedimiento será únicamente mediante la plataforma digital Boca Socios, aunque en diferentes etapas. En ese sentido, los socios deberán ingresar a Boca Socios y realizar el trámite correspondiente dentro del período establecido para su categoría.

Para las localidades generales, el acceso se habilitará en dos etapas: primero para los activos y del interior y, al día siguiente, para los adherentes. En el caso de las plateas, los abonados tendrán que confirmar su asistencia dentro del plazo indicado.

El Millonario y el Xeneize se verán las caras nuevamente en La Bombonera.

El Millonario y el Xeneize se verán las caras nuevamente en La Bombonera.

Venta de entradas en el Superclásico: cronograma completo según cada categoría

  • Generales para socios activos y del interior: la reserva quedará habilitada a partir de este lunes 26 de octubre, desde las 13.
  • Generales para socios adherentes: tendrán su turno a partir del martes 27 de octubre a las 17.
  • Abonados a platea: deberán ratificar su asistencia desde este lunes 26 a las 14, con una ventana límite que vencerá el sábado 31 de octubre a las 23.59.
  • Abono Solidario: la cesión y adquisición de lugares estará disponible desde este lunes 26 a las 14 y permanecerá activa hasta el momento en que se abran las puertas de la Bombonera el día del encuentro.
  • Socios vitalicios: la reserva tanto de plateas como de populares comenzará el miércoles 28 de octubre a partir de las 14.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Boca derrotó a Independiente en Avellaneda.

Se viene el Superclásico: cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo contra Independiente

Independiente recibe a Boca: horario, posibles formaciones y dónde ver el partido

Boca quiere seguir peleando todos los frentes y va por los tres puntos ante un necesitado Independiente

Estudiantes, Boca y River se ilusionan con jugar el Mundial de Clubes 2029.

Mundial de Clubes: tras el triunfo de Estudiantes, cómo quedaron los equipos argentinos en la tabla

La presentadora tuvo un gesto sorprendente con un jugador xeneize.

El provocador mensaje de Nati Jota para un futbolista de Boca

El exjugador de 46 años apuntó contra Boca.

Una exfigura del Real Madrid encendió la polémica antes de la final: "Atlético Mineiro es mucho más equipo que Boca"

El flamante casco de Franco Colapinto.

Colapinto sorprendió con su nuevo casco: el guiño a Boca que dará que hablar

Rating Cero

Un gesto en redes sociales encendió las alarmas del espectáculo

¿Renconciliadas? El gesto de la mamá de Tini Stoessel que desconcertó a todos

Una de las postales de Lali, de gala, en Miami.

La despedida de soltera de Lali Espósito en Miami: el detalle que sorprendió a todos

El hijo de Palito sacó un comunicado para aclarar la difícil situación que vive.

Dieron a conocer la verdad de Emanuel Ortega tras la escandalosa separación con Julieta Prandi: "Está preocupado por..."

La confirmación le llegó en pleno show y la emoción lo desbordó delante de sus fans.

Luciano Pereyra rompió en llanto luego de anunciar la noticia más importante de su vida

La conductora habló sobre una posible vuelta con el padre de sus hijos.

La contundente frase de Sabrina Rojas sobre la posibilidad de volver con Luciano Castro: "Chonguear"

El jugador del Manchester City junto a su esposa.

Se supo la promesa que hizo Enzo Fernández, a dos años de su separación con Valentina Fernández

últimas noticias

Karla Robles y Diego Zerda.

Diego Zerda fue condenado a cuatro años y medio de prisión por instigar al suicidio a Karla Robles

Hace 12 minutos
Un gesto en redes sociales encendió las alarmas del espectáculo

¿Renconciliadas? El gesto de la mamá de Tini Stoessel que desconcertó a todos

Hace 18 minutos
Una de las postales de Lali, de gala, en Miami.

La despedida de soltera de Lali Espósito en Miami: el detalle que sorprendió a todos

Hace 56 minutos
El hijo de Palito sacó un comunicado para aclarar la difícil situación que vive.

Dieron a conocer la verdad de Emanuel Ortega tras la escandalosa separación con Julieta Prandi: "Está preocupado por..."

Hace 1 hora
Eel empleo se redujo en 17 provincias.

El empleo en el sector privado lleva 14 meses consecutivos en caída

Hace 1 hora