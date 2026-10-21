Cuándo juegan Boca y Atlético Mineiro la final de la Sudamericana: día y horario del partido definitorio

Tras la clasificación del conjunto brasileño, quedó definida la final que se jugará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, en Colombia. Lo que hay que saber del match que definirá al campeón.

Atlético Mineiro de Brasil clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2026 y enfrentará a Boca por el título , en búsqueda de su primera conquista en este certamen luego de haber caído en la final del año pasado.

Boca ya tiene rival: Mineiro eliminó a Montevideo City Torque y pasó a la final de la Sudamericana

El elenco que dirige el entrenador argentino Eduardo Domínguez accedió al partido decisivo luego de caer por 2-0 con Montevideo City Torque de Uruguay en la semifinal de vuelta, con goles de Kevin Silva y Gary Kagelmacher, y haberle ganado por 3-0 en la ida, como local.

La final se jugará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla , en Colombia, con capacidad para 49.000 personas y reparto equitativo de tribunas para hinchas del “Xeneize” y el conjunto brasileño.

El horario del partido está aun a espera de definición por parte de la Conmebol.

Atlético Mineiro sufrió en el Estadio Centenario, pero logró el objetivo que fue a buscar a Uruguay: eliminó a Montevideo City Torque y clasificó a la final de la Copa Sudamericana. De esta manera, quedó definido el rival de Boca para el partido decisivo, que se jugará el sábado 21 de noviembre en Barranquilla.

En un primer tiempo en el que el elenco uruguayo fue superior a la visita, aunque no pudo hacerlo pesar en el marcador, la primera llegada de City Torque fue a los 11 minutos, con un córner que permitió el cabezazo de Salomón Rodríguez para habilitar por el segundo palo a Esteban Obregón, que remató de primera pero no pudo superar al arquero Gabriel Delfim, de excelente reacción.

Un minuto después, un disparo lejano del defensor Facundo Silvero salía ajustado contra el poste derecho y generó otra buena tapada de Delfim.

A los 18 minutos de la primera parte, el volante Franco Pizzichillo probó desde afuera del área, con un tiro que se fue apenas por encima del travesaño.

Pizzichillo volvió a generar peligro en 36 minutos de la primera parte, con una media vuelta dentro del área y disparo seco, que salió con potencia pero a las manos de Delfim.

Ya en la segunda parte, en el tercer minuto, una mala salida de Gabriel Delfim le regaló la pelota a Obregón, que buscó un remate desde afuera del área que salió bombeado y pudo ser despejado por el defensor Lyanco sobre la línea.

En el sexto minuto de la segunda parte se dio la única llegada de peligro del conjunto brasileño, con un centro atrás para el delantero Reinier que dio en el travesaño.

En 21 minutos del complemento, un córner al punto del penal le llegó a la cabeza al defensor Kevin Silva, cuyo remate se fue apenas ancho por el segundo poste.

El elenco local se ilusionó sobre la hora: a los 44 minutos de la segunda etapa, un centro desde la izquierda que fue prolongado de chilena por Juan Quintana fue empujado al gol por Kevin Silva.

Ya en el tercer minuto de descuento, un cabezazo de Gary Kagelmacher rozó el travesaño y se convirtió en el 2-0, aunque no alcanzó para la remontada uruguaya.