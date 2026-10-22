Franco Colapinto sorprendió con su nuevo casco: el guiño a Boca que dará que hablar En la antesala del Gran Premio de Estados Unidos en Austin, el piloto argentino del equipo Alpine lució un diseño especial dominado por el blanco, el azul y el amarillo que homenajea al club de sus amores y al Sol de Mayo. Por Agregar C5N en









El flamante casco de Franco Colapinto.

En la previa del Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Franco Colapinto sorprendió a sus fanáticos al presentar la protección especial que utilizará durante las próximas competencias en el continente americano. El piloto oriundo de Pilar dejó de lado temporalmente su estética habitual de la temporada 2026 -caracterizada por tonos celestes, blancos y rosas- para dar paso a un casco donde predomina el blanco acompañado por detalles en azul y amarillo.

Adding a touch of @MercadoLibre to @FranColapinto's helmet pic.twitter.com/P1Ax6XGNHT — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 22, 2026 El renovado diseño incluye un claro homenaje a Boca, club de sus amores. Entre las particularidades más destacadas se encuentra la tipografía del número 43, dispuesta en la parte superior y en los laterales emulando el estilo de las camisetas del Xeneize, junto a los rayos del Sol de Mayo en la nuca adaptados con los colores azul y amarillo. "Tenemos el 43 en la parte superior y en los costados, con mi nombre en una fuente muy linda. Un poco de Boca, el número como en la camiseta y mi logo. Bandera argentina y sus colores por todos lados", expresó Colapinto al exhibir su nuevo equipamiento a través de las redes oficiales de Alpine.

Además del tinte futbolero, la presencia del color amarillo responde al vínculo comercial con Mercado Libre, uno de sus principales patrocinadores. La firma mantendrá visibilidad tanto en el casco como en el monoplaza de la escudería francesa durante este tramo del calendario. "Un montón de amarillo por Meli, Mercado Libre, que están ahí en el frente y estarán presentes en el auto en estas próximas semanas y en el casco también", explicó el propio piloto.

Esta elección se suma a una marcada tradición en la trayectoria de Colapinto durante la fecha en territorio estadounidense, donde suele rendir tributos temáticos. En 2024 lució un casco inspirado en Carlos "Lole" Reutemann, mientras que en 2025 rindió homenaje a la mítica 'Misión Argentina' que compitió en las 84 Horas de Nürburgring de 1969 con los tres Torino. En esta oportunidad, el diseño con la impronta xeneize lo acompañará en Austin y México, reservando un trabajo diferente para el Gran Premio de Brasil.

Alpine quiere cambiar la imagen de las últimas presentaciones. @AlpineF1Team De cara a la actividad oficial que comenzará este viernes 23 de octubre con las prácticas libres, Franco buscará dejar atrás un par de jornadas complejas tras finalizar 13° en Bahréin y abandonar en Singapur por problemas técnicos en su vehículo. Con la mira puesta en recuperar ritmo y volver a la zona de puntos, Colapinto confía en que la renovación estética le traiga buenos resultados en la pista.