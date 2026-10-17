17 de octubre de 2026 Inicio
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Copa Argentina: se confirmó la sede y el horario de Boca vs Banfield

El Xenize y el Taladro jugarán el sábado 14 de noviembre por la semifinal del torneo, que entrega una plaza para la Copa Libertadores 2027.

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Boca vs. Banfield será el 14 de noviembre en el estadio Malvinas Argentinas en Mendoza a las 19.

Boca vs. Banfield será el 14 de noviembre en el estadio Malvinas Argentinas en Mendoza a las 19.

La Copa Argentina confirmó que el partido por semifinales entre Boca y Banfield estipulado para el 14 de noviembre ya tiene hora y sede confirmada, tras varios días de incertidumbre total.

Después de varios idas y vueltas, Vasco Da Gama y Boca jugarán en el Maracaná.
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La organización utilizó las redes sociales del torneo para publicar toda la información para el encuentro que definirá uno de los finalistas que irán en busca no solo de obtener un título en el año, sino también lograr la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

“Todo confirmado para el duelo de Banfield y Boca”, indicaron en X junto a la imagen donde da se detalla que el cotejo será en el estadio Malvinas Argentinas en Mendoza, desde las 19 el 14 de noviembre, durante la próxima fecha FIFA que se disputará del 9 al 17 de noviembre.

El conjunto Xeneize contará con 30.000 entradas a disposición para que los hinchas asistan al estadio mundialista y ocupen 3 de las 4 tribunas disponibles. Por su parte, el Taladro solo recibirá 10.000 tickets para sus fanáticos que viajen a Cuyo. La capacidad total del recinto es de 42.000 espectadores. De igual modo, aún no se informó de cuándo se pondrán a la ventas los boletos.

El ganador de este duelo jugará la final el miércoles 2 de diciembre, aún sin sede confirmada, ante el ganador del partido entre Atlético Tucumán y Platense, que se disputará el 28 de octubre en Salta.

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Tras la victoria ante Talleres de Córdoba por 2 a 1 en la Bombonera, que le sirvió a Boca para acomodarse en el segundo puesto y acercarse a la clasificación para los playoffs, el equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena se enfocará en su siguiente partido.

El Xeneize volverá a jugar el martes 20 de octubre, desde las 21:30, frente a Vasco da Gama, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. Boca perdió por 1 a 0 en la Bombonera en el encuentro de ida y deberá revertir la serie para seguir en carrera por el título.

Para avanzar directamente a la final, Boca tendrá que ganar por una diferencia de dos goles o más ante los brasileños. Si se impone por un tanto, la serie se definirá por penales, mientras que un empate o una derrota lo dejará eliminado. La final de la Copa Sudamericana se disputará el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

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