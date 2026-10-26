Juicio a Pity Álvarez: declaran tres especialistas y el cura rockero

En una nueva audiencia, se espera que cuatro testigos den sus testimonios por Zoom. También se espera que el propio músico declare ante el Tribunal, que próximamente podría fijar la fecha de alegatos.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, Pity Álvarez, durante el proceso judicial en su contra.

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez acusado por el crimen de Cristian Díaz entró en su etapa final y se espera que este lunes continúe con las declaraciones de cuatro testigos.

La audiencia número 16 en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 comenzará a las 11.30 donde se espera que, vía Zoom, se presentes tres especialistas en salud mental y el padre César, conocido como el cura rockero , quien mantiene desde años una relación cercana con el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.

Hasta el momento ya declararon 34 testigos y todavía restan otras dos. Además, se espera que el propio músico haga lo propio ante el Tribunal , que podría fijar próximamente la fecha de los alegatos, etapa en el que la Fiscalía, la querella y la defensa expondrán sus conclusiones y formularán sus respectivos pedidos antes de que se conozca el veredicto.

Las personas citadas para esta nueva jornada judicial son los psicólogos Carlos De Marco y Daiana Sinigoj Perito, sumado al psiquiatra Ezequiel Norberto Mercurio. También figura el Padre César Scicchitamo Tagle , conocido también como el Cura Rockero, quien lo acompaña en todo momento. De igual modo, su declaración es una incógnita debido a que informó que por la tarde un familiar será sometido a una operación, por lo que podría postergarse.

Álvarez permanece internado desde el 2 de octubre en Solar Colonial, una clínica de salud mental ubicada en Castelar, a la que fue trasladado después de pasar por el Hospital Tornú. Desde allí sigue el juicio por zoom. Por lo que sus abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro se dividirán las tareas: Baños estará presente en Tribunales, mientras que Queijeiro acompañará al músico desde el establecimiento de Castelar.

Pity Álvarez durante una de las audiencias del juicio por el homicidio de Cristian Díaz. Web

Los abogados de Pity Álvarez advierten el riesgo para la vida y la salud del músico

En la previa del inicio de las jornadas de audiencia, los abogados de Pity Álvarez publicaron un comunicado de prensa donde advierten sobre los riesgos “para la vida y salud” del músico y “suplican la urgente intervención del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En el escrito destacan que “tramitan tres recursos de queja interpuestos ante la denegación de recursos de inconstitucionalidad, referidos al rechazo de cinco acciones de habeas corpus, al inicio del juicio sin determinación previa de aptitud para afrontarlo y a la omisión de la audiencia de recusación del Tribunal Oral en lo Criminal Nº29”.

“La defensa denuncia grave riesgo para la vida y la salud de su asistido, la existencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y vulneraciones de garantías constitucionales y de tratados de protección de las personas con discapacidad. Asimismo, cuestiona la actuación del Ministerio Público Fiscal por presunto ocultamiento de pruebas, falta de objetividad e intentos de sanción a los defensores, lo que motivó la intervención de veedores del Colegio Público de Abogados”, incorporaron.

En esa línea, señalaron que “asnte la gravedad institucional de los hechos y la eventual responsabilidad internacional del Estado argentino, se requiere tratamiento urgente de los recursos”. Por último, destacaron que “se deja a salvo el buen nombre y honor de los tres jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº29, así como del fiscal subrogante que intervino ante la ausencia del fiscal Abraldes, quien tomó vacaciones en pleno desarrollo del debate oral”.