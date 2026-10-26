Javier Milei, el único presidente de Sudamérica que no reconoció la reelección de Lula da Silva en Brasil

Ni el Presidente ni la Cancillería emitieron comunicados sobre el balotaje, alineados con Flávio Bolsonaro, quien ya anunció que judicializará los comicios y buscará su anulación. En la región, el otro que tampoco aceptó la victoria del PT fue Nayib Bukele, de El Salvador.

El presidente Javier Milei mantuvo silencio tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil , a diferencia de otros mandatarios sudamericanos que felicitaron al líder del Partido de los Trabajadores. Milei había respaldado abiertamente a Flávio Bolsonaro durante la campaña electoral y había cuestionado en reiteradas oportunidades al presidente brasileño.

Milei tuiteó por primera vez tras el triunfo de Lula y celebró la visita del Papa: "Alegría enorme"

El resultado dejó al mandatario argentino en una posición de aislamiento regional. Mientras distintos gobiernos felicitaron a Lula y destacaron la importancia de respetar la voluntad popular, Flávio Bolsonaro desconoció su derrota y anunció que buscaría anular el balotaje por la vía judicial.

La postura del candidato derrotado contrastó con la de otros referentes conservadores que, pese a sus diferencias ideológicas con Lula, r econocieron el resultado electoral y plantearon la necesidad de mantener la cooperación entre los países de la región.

Entre los primeros en pronunciarse estuvo el presidente de Chile, José Antonio Kast , quien confirmó que mantuvo una conversación telefónica con Lula para felicitarlo. “Chile y Brasil tienen mucho futuro en común”, afirmó, y anticipó que buscará profundizar la integración económica y el combate al crimen organizado.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa , también saludó al mandatario brasileño: “Nuestra región tiene enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos”.

Desde Uruguay, Yamandú Orsi destacó el carácter democrático de la elección. “Acabo de comunicarme con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo. Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral”, escribió.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, puso el foco en los vínculos históricos entre ambos países. “Bolivia y Brasil somos países vecinos y hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes”, señaló, y expresó su voluntad de fortalecer la relación bilateral.

En Perú, Keiko Fujimori felicitó a Lula por su reelección y al pueblo brasileño por la jornada electoral. Además, reafirmó su intención de profundizar la alianza estratégica, la integración y la cooperación, con especial atención al desarrollo sostenible de la Amazonía compartida.

También se pronunció el dirigente colombiano Abelardo de la Espriella, quien había respaldado a Bolsonaro. Aunque remarcó sus diferencias políticas e ideológicas con Lula, sostuvo que la voluntad popular debe respetarse: “Cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada. ¡En eso consiste la democracia!”.

De la Espriella también defendió la cooperación entre Colombia y Brasil en materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal, y protección de la Amazonía.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela felicitó al mandatario brasileño y destacó la participación ciudadana. “El pueblo de Brasil ha dado una contundente muestra de participación cívica y democrática. Felicidades al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria”, expresó.

El PRO se diferenció de Javier Milei y afirmó que el triunfo de Lula da Silva "abre una nueva oportunidad"

En tanto, el PRO también se refirió a la victoria del líder del Partido de los Trabajadores: "El resultado de las elecciones presidenciales de Brasil abre una nueva oportunidad para afianzar un vínculo que es histórico y permanente. Nuestra relación estratégica es un pilar fundamental que se fortalece con cada nueva etapa democrática".

"Felicitamos a Lula da Silva y expresamos nuestra vocación de trabajar para que el diálogo y la cooperación sean lo que caracterice al vínculo bilateral", agregó el espacio amarillo en la red social X.