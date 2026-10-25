25 de octubre de 2026 Inicio
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A qué hora juega Independiente vs. Boca, por el Torneo Clausura: posibles formaciones y cómo verlo en vivo

Tras la clasificación a la final de la Copa Sudamericana en el Maracaná, el Xeneize visita al Rojo, que necesita un triunfo para olvidarse del magro empate en el clásico de Avellaneda.

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Independiente recibe a Boca: horario

Independiente recibe a Boca: horario, posibles formaciones y dónde ver el partido

Independiente y Boca protagonizarán este domingo un clásico determinante para sus aspiraciones en el Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 17 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, por la decimocuarta fecha de la Zona A, con el arbitraje de Nazareno Arasa.

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El Xeneize llega fortalecido después de vencer 3-1 a Vasco da Gama en Brasil y asegurarse un lugar en la final de la Copa Sudamericana, en la que enfrentará a Atlético Mineiro el 21 de noviembre. Además, en su última presentación por el campeonato local derrotó 2-1 a Talleres en La Bombonera.

Con 24 puntos, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se ubica como escolta de Instituto en la Zona A segundo en la tabla anual con 54 unidades, con un partido menos del puntero Rosario Central que cuenta con 56 puntos. Por eso, un triunfo en Avellaneda le permitiría consolidar su posición en la clasificación general y seguir en carrera por los objetivos de la temporada.

Independiente, en cambio, atraviesa un presente irregular. El conjunto de Jadson Viera viene de igualar 1-1 ante Racing en el clásico de Avellaneda, un resultado que lo dejó con 19 puntos y en el octavo puesto de su grupo, el último que otorga un lugar en los playoffs. Una victoria frente a Boca sería importante para afirmarse en esa zona y mejorar su posición en la tabla anual, donde suma 43 unidades.

El historial también le agrega un condimento especial al cruce. Será el enfrentamiento número 230 entre ambos equipos: Boca ganó 80 veces, Independiente se impuso en 76 oportunidades y hubo 73 empates. El último antecedente fue el 11 de abril, cuando igualaron 1-1 en La Bombonera por el Torneo Apertura.

Las posibles formaciones de Independiente y Boca

Posibile formación de Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Maximiliano Meza; Matías Abaldo, Ezequiel Ávila y Santiago Montiel. DT: Jadson Viera.

Posible formación de Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores o Alan Velasco, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Dónde ver Independiente vs. Boca en vivo

El clásico entre Independiente y Boca será transmitido en vivo por ESPN Premium. Para acceder a la señal se deberá contar con el Pack Fútbol.

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