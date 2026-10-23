23 de octubre de 2026 Inicio
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Mundial de Clubes 2029: tras el triunfo de Estudiantes, cómo quedaron los equipos argentinos en la tabla

El Pincha eliminó a Flamengo, que ya está clasificado por haber ganado la Libertadores 2025, y se posicionó como el mejor argentino. ¿En qué puesto están Boca y River y cómo puede afectarlos si Estudiantes sale campeón?

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Estudiantes, Boca y River se ilusionan con jugar el Mundial de Clubes 2029.

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La victoria por penales ante Flamengo en el Maracaná no solo le permitió a Estudiantes de La Plata acceder a la final de la Copa Libertadores 2026, sino que además lo dejó muy bien posicionado en la tabla de clasificación de la Conmebol para el Mundial de Clubes 2029. Varios equipos argentinos, incluidos Boca y River, también miran el ranking con atención.

Flamengo cayó por penales ante Estudiantes y quedó eliminado de la Copa Libertadores.
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Según el formato, Conmebol tendrá seis plazas para el torneo: cuatro para los campeones de la Copa Libertadores 2025, 2026, 2027 y 2028, y dos más para los mejores ubicados en el ranking, con un límite de dos equipos por país. La única manera de sumar puntos es participar del máximo certamen continental.

Para subir en el ranking, el sistema otorga tres puntos por ingresar a la fase de grupos, tres por partido ganado, uno por empate y tres adicionales por avanzar de ronda. En este sentido, Boca y River tienen una complicación: el Xeneize no sumó puntos durante 2025, ya que no jugó el torneo, mientras que el Millonario se quedó afuera de la actual edición.

Tras ganar la semifinal, Estudiantes quedó posicionado como el mejor argentino en la tabla: está tercero detrás de Flamengo (ya clasificado) y Palmeiras. Como el Pincha y el Verdão jugarán la final de la Libertadores 2026, uno de ellos clasificará directamente al Mundial de Clubes como campeón y liberará un cupo por ranking.

Estudiantes derrot&oacute; a Flamengo en el Maracan&aacute; y jugar&aacute; la final de la Copa Libertadores 2026.

Estudiantes derrotó a Flamengo en el Maracaná y jugará la final de la Copa Libertadores 2026.

Así está la tabla de clasificación al Mundial de Clubes 2029

Por el momento, el único club sudamericano ya clasificado al Mundial de Clubes 2029 es Flamengo, que accedió al consagrarse campeón de la Copa Libertadores 2025. Quedan otros cinco cupos disponibles, con un máximo de dos equipos por país, excepto que salgan campeones: si Estudiantes gana la edición 2026, Argentina tendría solo un lugar por tabla.

1) Flamengo (clasificado): 83 puntos

2) Palmeiras: 82 puntos

3) Estudiantes (LP): 62 puntos

4) Liga de Quito: 61 puntos

5) Independiente del Valle: 40 puntos

6) Racing: 35 puntos

7) Cerro Porteño: 34 puntos

8) Fluminense: 28 puntos

9) Peñarol: 26 puntos

10) Corinthians: 25 puntos

11) San Pablo: 25 puntos

12) Independiente Rivadavia: 24 puntos

13) Platense: 24 puntos

15) Vélez: 24 puntos

16) River: 23 puntos

20) Rosario Central: 20 puntos

31) Central Córdoba: 14 puntos

34) Lanús: 12 puntos

37) Boca: 10 puntos

46) Talleres: 7 puntos

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