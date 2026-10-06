Cómo inscribirse en "Voces", el nuevo ciclo presencial de C5N para debatir los temas urgentes de los argentinos La primera edición, “La economía de tu bolsillo”, tendrá como protagonista al periodista y economista Alejandro Bercovich. El miércoles 28 a las 19 hs. Por Agregar C5N en









La primera edición tendrá como protagonista a Alejandro Bercovich.

El miércoles 28 de octubre C5N inaugura VOCES, un nuevo ciclo de encuentros presenciales que propone abrir un espacio de conversación, análisis y debate sobre los temas que atraviesan la vida cotidiana de los argentinos.

Con VOCES, C5N busca generar un espacio de encuentro cara a cara con periodistas, especialistas y referentes, para abordar los grandes temas de la agenda pública desde distintas perspectivas y propiciar una conversación abierta con la audiencia.

La primera edición, “La economía de tu bolsillo”, tendrá como protagonista al periodista y economista Alejandro Bercovich, quien analizará las principales decisiones económicas del país y su impacto concreto en la vida cotidiana: el consumo, los ingresos, los precios, el trabajo, el ahorro y las posibilidades de proyectar hacia adelante.

Cómo inscribirse en Voces, el nuevo ciclo presencial de C5N Las inscripciones estarán abiertas a partir del jueves 15 de octubre en www.voces.C5N.com. En el sitio puede agendarse un recordatorio para no perderse la fecha.

Cuándo y dónde se desarrollará el primer encuentro de "Voces" La economía de tu bolsillo, con Alejandro Bercovich. El encuentro será una oportunidad para poner en común preguntas, datos y miradas sobre una economía que se siente todos los días en el bolsillo, acercando el análisis económico a las preocupaciones concretas de la sociedad.

Miércoles 28 de octubre. 19 hs.

Complejo C Art Media. (Av. Corrientes 6271, CABA).

Entrada 100% gratuita, con inscripción previa