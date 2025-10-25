25 de octubre de 2025 Inicio
Sufrió a la Selección argentina en Qatar 2022, juega en un gigante de Europa y casi deja el fútbol por el básquetbol

El futbolista es una de las figuras de su club y también de su selección. Sin embargo, su carrera deportiva estuvo a punto de ser muy diferente.

Este futbolista brilla en la Premier League.

  • El defensor croata Josko Gvardiol es recordado por haber sufrido a Messi en la semifinal del Mundial de Qatar 2022.
  • Al año siguiente llegó al Manchester City, donde se consolidó como un pilar de la defensa.
  • En una entrevista reciente, confesó que a los 16 años estuvo a punto de dejar el fútbol.
  • "Quería sentirme más feliz que antes, porque todos mis amigos estaban jugando baloncesto", explicó.
Entre las muchas imágenes que dejó el Mundial de Qatar 2022, una de las más recordadas es el tercer gol de la Selección argentina en la semifinal frente a Croacia, en el que Lionel Messi sacó a pasear al defensor Josko Gvardiol antes de asistir a Julián Álvarez para que mandara la pelota al fondo de la red.

El futbolista de 23 años dejó atrás rápidamente ese momento y hoy brilla en el Manchester City. No solo se convirtió en un pilar del equipo, sino que es el defensor que más goles marcó en la Premier League. Sin embargo, hace poco reconoció que estuvo a punto de dejar el fútbol por el básquetbol.

Fue en los inicios de su carrera, cuando tenía 16 años y no sumaba muchos minutos en el Dinamo Zagreb. "Casi dejo el fútbol porque también me gusta el baloncesto. Ya no estaba seguro en el fútbol porque en esos momentos, cuando llegas al campo de entrenamiento, ya no te sientes feliz", confesó en una reciente entrevista con BBC Sports.

"Simplemente estaba tratando de encontrar otras soluciones y sentirme más feliz que antes, porque todos mis amigos estaban jugando baloncesto. No soy de ningún equipo, solo me gusta jugarlo", aclaró. Sin embargo, el defensor fue paciente y alcanzó su objetivo de debutar en el primer equipo; a partir de ahí, su carrera explotó.

Josko Gvardiol

"Mi sueño obviamente era convertirme en futbolista profesional, pero no sabía que llegaría tan lejos. Si me preguntabas hace cinco años: '¿Te ves en el Manchester City en 2023, 2024 o 2025?', hubiera dicho que ni hablar, era prácticamente imposible", reconoció.

La carrera de Gvardiol

Josko Gvardiol se formó en las inferiores del Dinamo Zagreb. Debutó en el primer equipo en el año 2019 y ganó cuatro títulos nacionales en dos años. A mediados de 2021 fue transferido al RB Leipzig por 18 millones de euros, y fue en la Bundesliga donde logró consolidarse y mostrar todo su potencial.

En 2023, el Manchester City pagó 88 millones de euros por su pase. Al mismo tiempo, se convirtió también en un referente de la defensa de la Selección croata: participó de las Eurocopas 2020 y 2024 y del Mundial de Qatar 2022, donde obtuvo el tercer puesto.

