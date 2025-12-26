Récord histórico: en pocas horas, Lali agotó las entradas para sus dos shows en River

Lali Espósito batió este viernes 26 de diciembre un récord absoluto en la música nacional al agotar dos estadios River Plate en menos de siete horas. La popstar programó sus shows para el sábado 6 y domingo 7 de junio de 2026 en el barrio de Núñez. Esta marca la posiciona como la primera mujer argentina que logra esta cifra de ventas en una sola jornada.
La preventa de la primera fecha comenzó a las 11 de la mañana con una fila virtual de miles de usuarios. Luego de la apertura de la venta general, los seguidores adquirieron todos los tickets en apenas dos horas y media. Ante la velocidad del éxito, la productora habilitó una segunda fecha que también se agotó de forma inmediata.
La capacidad del estadio Monumental alcanza las 85 mil personas por cada jornada de concierto. Según los registros de la industria, la intérprete de Fanático superó el tiempo de venta que obtuvo María Becerra en sus presentaciones con formato 360°. El suceso confirma el éxito y la llegada que tiene la artista en la escena musical argentina.
La protagonista de la noticia compartió su alegría a través de sus canales oficiales de comunicación. “¡Agotaron dos shows en el Monumental tan solo en horas! Estoy profundamente conmovida”, escribió la cantante en su cuenta de X. Además, la estrella agregó: "Gracias a todos los que consiguieron su lugar y van a hacer temblar ese estadio conmigo. El demonio está… uf".
En Instagram compartió una serie de fotos en blanco y negro, en las que se la ve con el Estadio Monumental de fondo. "¡Están locos!", se refirió a lo rápido que sus fans lograron agotar ambos shows, y cerró: "¡Feliz año!".
Este doble sold out llega después de una exitosa serie de cinco recitales en el estadio de Vélez Sársfield. La artista consolida un camino de crecimiento constante en convocatoria desde sus inicios en la actuación y la música, donde pasó por La Trastienda, Teatro Ópera, Luna Park y Movistar Arena. Los preparativos para la puesta en escena del 2026 comenzarán en los próximos meses.
Las estrellas internacionales que conquistaron el Monumental
Además del reciente logro de Lali y el antecedente de María Becerra, pocas mujeres alcanzaron el éxito total en este recinto. La lista de figuras internacionales que llenaron el estadio incluye nombres icónicos de la historia de la música.
Tina Turner, Madonna y Shakira figuran entre las pioneras que realizaron presentaciones masivas en River. Más recientemente, artistas de la talla de Lady Gaga, Miley Cyrus, Dua Lipa y Taylor Swift también dejaron su huella con entradas totalmente agotadas.