Récord histórico: en pocas horas, Lali agotó las entradas para sus dos shows en River La artista vendió todas las localidades para sus presentaciones del 6 y 7 de junio de 2026 en el Estadio Monumental de Núñez, tras una demanda masiva de sus fanáticos.







Lali se presentará en River el 06 y 07 de junio con entradas agotadas. Instagram: lali

Lali Espósito batió este viernes 26 de diciembre un récord absoluto en la música nacional al agotar dos estadios River Plate en menos de siete horas. La popstar programó sus shows para el sábado 6 y domingo 7 de junio de 2026 en el barrio de Núñez. Esta marca la posiciona como la primera mujer argentina que logra esta cifra de ventas en una sola jornada.

La preventa de la primera fecha comenzó a las 11 de la mañana con una fila virtual de miles de usuarios. Luego de la apertura de la venta general, los seguidores adquirieron todos los tickets en apenas dos horas y media. Ante la velocidad del éxito, la productora habilitó una segunda fecha que también se agotó de forma inmediata.

La capacidad del estadio Monumental alcanza las 85 mil personas por cada jornada de concierto. Según los registros de la industria, la intérprete de Fanático superó el tiempo de venta que obtuvo María Becerra en sus presentaciones con formato 360°. El suceso confirma el éxito y la llegada que tiene la artista en la escena musical argentina.

La protagonista de la noticia compartió su alegría a través de sus canales oficiales de comunicación. “¡Agotaron dos shows en el Monumental tan solo en horas! Estoy profundamente conmovida”, escribió la cantante en su cuenta de X. Además, la estrella agregó: "Gracias a todos los que consiguieron su lugar y van a hacer temblar ese estadio conmigo. El demonio está… uf".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LALI (@lali) En Instagram compartió una serie de fotos en blanco y negro, en las que se la ve con el Estadio Monumental de fondo. "¡Están locos!", se refirió a lo rápido que sus fans lograron agotar ambos shows, y cerró: "¡Feliz año!".