Subastan la pelota de los históricos goles de Diego Maradona contra Inglaterra: "Una pieza única"

La empresa Heritage Auctions anunció la puja del recordado balón con el que el astro realizó la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" en los cuartos de final del Mundial 1986. "Es el objeto futbolístico más importante que existe", remarcaron.

La casa de subastas Heritage Auctions anunció que subastará la pelota con la que el astro Diego Maradona anotó sus históricos goles para la Selección argentina contra Inglaterra en el triunfo 2-1 por los cuartos de final del Mundial 1986 , en el que luego la albiceleste consiguió su segundo título en una Copa del Mundo.

La subasta ocurrirá después de que en 2022 también se rematara la camiseta del astro por 7.152.500 libras esterlinas en una puja que entró en la historia de las ventas deportivas. En aquel entonces, la casa de subastas Sotheby's expuso que marcó un antes y un después en la historia del coleccionismo. "Esta camiseta histórica es un recordatorio tangible de un momento importante no solo en la historia del deporte, sino también en la historia del siglo XX", precisaron.

En tal sentido, Heritage Auctions, que es una de las empresas más importantes del mundo en su rubro, confirmó que el precio inicial de será de u$s2,5 millones. Se trata de la pelota recordada por la "Mano de Dios" y por el " Gol del Siglo" , los dos tantos convertidos por Maradona que quedaron en la historia y le permitieron al seleccionado de Carlos Bilardo clasificar a la semifinal del Mundial 1986.

Por lo pronto, el experto en subastas de Heritage, Mike Provenzale , remarcó la relevancia del balón. "Una pieza única en su especie. Podría decirse que es el objeto futbolístico más importante que existe" , destacó según consignó la agencia Reuters.

En tanto, el especialista subrayó el impacto de los niveles de los futbolistas: "El rendimiento de los jugadores provoca un aumento de las valoraciones en tiempo real. Tenemos algunas tarjetas de Messi en subasta ahora. Su valor se disparó la noche que marcó un hat-trick".

El encuentro de 1986 quedó marcado por la victoria 2-1 de la albiceleste en un partido que tuvo como protagonista a Maradona y en el que la parte suplementaria llegaron las emociones: en apenas cuatro minutos, el 10 empezó a escribir la primera página de uno de los desempeños individuales más recordados en la historia del deporte.

Primero llegó la “Mano de Dios”, un gol que todavía genera debates y simboliza la picardía futbolera elevada a categoría mundial. Poco después apareció el que muchos consideran el mejor gol de todos los tiempos, conocido como "El Gol del Siglo", en el que Maradona arrancó en su propio campo, dejó en el camino a Hoddle, Reid, Butcher, Fenwick y al arquero Shilton para anotar un tanto inolvidable.

La impactante coincidencia entre el gol de Ángel Di María en 2014 y el Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026

La Selección argentina enfrentará a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, por lo que la albiceleste buscará dar un nuevo paso hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022. El partido reavivó el recuerdo del partido que disputaron por los octavos de la Copa del Mundo 2014, en el que la albiceleste se impuso 1-0 en el alargue con un gol de Ángel Di María.

El tanto de Di María en 2014 se produjo en el minuto 117:26, por lo que los usuarios de las redes sociales señalaron una llamativa coincidencia con la fecha en la que se jugará el encuentro por los cuartos de final del Mundial 2025: 11/7/26. El gol ocurrió después de un pase del astro Lionel Messi, quien será titular el sábado, y llevó a la clasificación de la Selección argentina a la siguiente ronda.