La impactante coincidencia entre el gol de Ángel Di María en 2014 y el Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026 La albiceleste volverá a enfrentar al equipo europeo en una Copa del Mundo y se viralizó el minuto del tanto del Fideo en Brasil, debido a la fecha en la que se jugará el encuentro por los cuartos de final. Por Agregar C5N en









Ángel Di María.

La Selección argentina enfrentará a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, por lo que la albiceleste buscará dar un nuevo paso hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022. El partido reavivó el recuerdo del partido que disputaron por los octavos de la Copa del Mundo 2014, en el que la albiceleste se impuso 1-0 en el alargue con un gol de Ángel Di María.

El tanto de Di María en 2014 se produjo en el minuto 117:26, por lo que los usuarios de las redes sociales señalaron una llamativa coincidencia con la fecha en la que se jugará el encuentro por los cuartos de final del Mundial 2025: 11/7/26. El gol ocurrió después de un pase del astro Lionel Messi, quien será titular el sábado, y llevó a la clasificación de la Selección argentina a la siguiente ronda.

QUÉ CÓMO ME ACABO DE ENTERAR QUE DI MARÍA LE HIZO EL GOL A SUIZA EN 2014 EXACTAMENTE EN LA FECHA DEL PARTIDO



11:07:26 pic.twitter.com/qM0g71C0d7 — La Perla (@Perla_Londres) July 9, 2026 Por lo pronto, el cruce por el Mundial 2026 se disputará en el Kansas City Stadium, nombre oficial que recibe durante la Copa del Mundo el GEHA Field at Arrowhead Stadium, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol americano. El estadio cuenta con una capacidad aproximada para 76.400 espectadores, lo que lo convierte en uno de los recintos más grandes utilizados durante el certamen.

Para Argentina será un estadio conocido. Allí debutó en la Copa del Mundo con una goleada 3-0, con un triplete del capitán, sobre Argelia durante la fase de grupos y ahora regresará para disputar un compromiso mucho más exigente, con el boleto a semifinales en juego.

"Otro partido para el infarto": la predicción del tarot sobre la Selección argentina ante Suiza en el Mundial 2026 Mientras la Selección argentina prepara su partido del sábado frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, florecen las predicciones sobre las alternativas del encuentro, con la tensión en los corazones de los hinchas luego del agónico triunfo ante Egipto en octavos. Los vaticinios del tarot siguen la misma línea cardiológica y anticipan "otro partido para el infarto".