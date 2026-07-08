8 de julio de 2026 Inicio
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Juicio por la muerte de Maradona: declaran tres custodios que lo acompañaron en Tigre

Se trata de Julio Soria, Marcelo “Chori” Domínguez y Julio César Coria, quien en el primer juicio fue detenido por presunto falso testimonio. La jornada continúa este miércoles y no el jueves, como es habitual, debido al feriado por el 9 de julio.

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La aduencia por el juicio por la muerte de Maradona será este miércoles ya que el jueves es feriado.

La aduencia por el juicio por la muerte de Maradona será este miércoles ya que el jueves es feriado.

En el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona, tres custodios que acompañaron al Diez durante su internación domiciliaria en el partido bonaerense de Tigre fueron citados para declarar este miércoles.

Matías Morla
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Se trata de Julio Soria, Marcelo “Chori” Domínguez y Julio César Coria, quien en el primer proceso judicial había sido detenido por presunto falso testimonio por decisión del Tribunal Orael en lo Criminal (TOC) número 3 de San Isidro, integrado por Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y la jueza destituida Julieta Makintach, protagonista del documental Justicia Divina.

El jefe de seguridad del exjugador fue arrestado el 25 de marzo luego de relatar que observó a la psiquiatra Agustina Cosachov realizarle maniobras de RCP a Maradona, aunque esa secuencia no la volvió a comentar en otras oportunidades.

Al mismo tiempo, negó haber mantenido conversaciones telefónicas con el neurocirujano Leopoldo Luque, pero el fiscal Patricio Ferrari señaló que el custodio charló con el imputado los días anteriores al deceso y en junio de 2020.

Coria fue señalado como la persona que le hizo respiración boca a boca a Diego el día de su muerte ocurrida el 25 de noviembre de 2020 en la casa de Benavídez.

Noticia en desarrollo-.

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