Mundial 2026: Inglaterra vuelve a jugar en el Estadio Azteca tras perder con Argentina y Diego Maradona en México 1986

El conjunto inglés clasificó a los octavos de final luego de superar a República Democrática del Congo. Ahora, se medirá ante el local, que viene de ganarle a Ecuador.

La última vez que Inglaterra jugó en el Estadio Azteca fue en la derrota con Argentina en 1986 con goles de Maradona

Inglaterra logró el pase a los octavos de final del Mundial 2026 y jugará ante México en el místico Estadio Azteca . Los ingleses volverán a jugar en dicha sede luego de 40 años , un escenario que le trae los peores recuerdos de su historia.

El choque ante el local será el próximo 5 de julio desde las 21 (hora argentina) , en un regreso especial: la última vez que jugó en ese recinto fue nada más ni nada menos que el 22 de junio de 1986, cuando se enfrentó en los cuartos de final ante la Selección argentina.

El contexto sociopolítico que involucró a ambos países aún estaba latente: cuatro años antes había finalizado la Guerra de Malvinas y el encuentro adquirió una carga emocional imposible de ignorar para ambos países.

Esa fecha quedó marcada por lo que terminó siendo la victoria de la Albiceleste por 2 a 1, en un partido que tuvo como protagonista a Diego Armando Maradona, donde en la parte suplementaria llegaron las emociones: en apenas cuatro minutos, el Diez empezó a escribir la primera página de lo que terminó siendo la historia mejor recordada en la historia del deporte.

Primero llegó la “Mano de Dios” , un gol que todavía genera debates y simboliza la picardía futbolera elevada a categoría mundial. Poco después apareció el que muchos consideran el mejor gol de todos los tiempos, conocido como “El Gol del Siglo”.

El “barrilete cósmico” arrancó en su propio campo, dejó en el camino a Hoddle, Reid, Butcher, Fenwick y al arquero Shilton, y anotó el 2 a 0 inolvidable y que incluso, fue elegido oficialmente como el mejor gol en la historia de los mundiales por una encuesta global de la FIFA. Más allá de que Lineker logró convertir el tanto de descuento, el marcador no se movió del 2 a 1 a favor de los argentinos.

La ilusión de los ingleses quedó frenada por la Albiceleste que terminó conquistando la segunda estrella en esa Copa del Mundo. Y ahora, 40 años después, Inglaterra volverá a pisar el mismo escenario que fue de sus pesadillas, aunque esta vez intentará revertir esa imagen ante un estadio lleno de mexicanos que harán de local y sellar el pase a los cuartos de final.

Cómo llegan Inglaterra y México a los octavos de final del Mundial 2026

Inglaterra clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 luego de superar por 2 a 1 a la República Democrática del Congo en los dieciseisavos de final, gracias a los dos goles de Harry Kane.

Previo a este pase, en la fase de grupos, los ingleses finalizaron primeros con 7 puntos, producto de las victorias ante Croacia en el debut y en el último encuentro superar a Panamá, además igualó ante Ghana.

Por su parte, México viene de ganarle a Ecuador por 2 a 1, en un encuentro también disputado en el Estadio Azteca. En el Grupo A logró puntaje ideal y terminó como líder de la zona: aplastó a Chequia por 3 a 0, superó a Corea del Sur por la mínima diferencia y le ganó a Sudáfrica por 2 a 0.