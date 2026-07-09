Liniers se reencontró con su fan más viral 10 años después del famoso "me gusta el arte" y elogió sus dibujos El artista compartió una foto del encuentro con el joven de ya 21 años en Bahía Blanca y le devolvió el cumplido tras ver sus dibujos y diseños: "Me gusta Juan Sánchez". Por Agregar C5N en









Juan Sánchez se viralizó en 2015 por su apreciación al arte de Liniers.

El dibujante Liniers se reencontró con Juan Sánchez, su fan más famoso desde 2015, compartió una foto junto al joven de 21 años en Bahía Blanca y elogió sus dibujos y diseños. El artista cerró el posteo con la frase "Me gusta Juan Sánchez!" y le devolvió la sincera apreciación que su fan había hecho con tan solo 11 años.

"Me puso en el mapa cuando tenía 11 años diciendo que le gustaba mi trabajo", recordó Liniers sobre el joven que se viralizó en 2015 gracias a una entrevista de Telenoche en la que afirmó que le gustaba el arte y las historietas de Liniers. Como también le tocó conocer el lado más desagradable de la fama en internet, su caso sirvió para comenzar a hablar sobre cyberbullying.

La publicación de Liniers sobre el encuentro con Juan Sánchez. La exposición pública, que lo llevó a ser blanco de comentarios crueles, no dejó huellas profundas en su vida cotidiana, según relató el propio Juan en Telenoche por El Trece, en una entrevista hace dos años. “No es una parte tan sustancial en mi vida. Sé que el video tuvo fama, pero el impacto en la vida diaria fue mínimo”, había aclarado el joven ya que su madre lo distanció de los comentarios que lo describían como "puto", "trolo" o le diagnosticaban autismo.

En la actualidad, Juan estudia ilustración y convirtió su devoción en su forma de vida. De hecho, la publicación que realizó Liniers fue celebrada por los grandes dibujantes Ariel Olivetti y Decur, además de otras figuras como Lisandro Aristimuño, Clemente Cancela, Adrián Lakerman, Santiago Siri y Flor Ferrero, entre otros.

El encuentro se dio en el marco de la gira por Argentina de Liniers con Kevin Johansen en el show que dieron este miércoles en el Teatro Don Bosco de Bahía Blanca.