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8 de julio de 2026 Inicio

Cómo le irá a la Selección argentina ante Suiza en el Mundial 2026, según la inteligencia artificial

Las predicciones de la IA abren el debate sobre el destino del conjunto de Lionel Scaloni en la máxima cita del fútbol global.

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Según la IA

Según la IA, la Selección estará entre las 4 mejores selecciones.

La expectativa de los fanáticos de la Selección argentina se mantiene en niveles altísimos de cara a los cuartos de final del Mundial 2026 ante Suiza. Ante la incertidumbre que generan estos cruces decisivos en la Copa del Mundo, las consultas a las inteligencias artificiales se volvieron una costumbre habitual para intentar anticipar el destino de los dirigidos por Lionel Scaloni.

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En esta oportunidad, algunos de sistemas de análisis predictivo de la inteligencia artificial como Gemini, la IA de Google, fueron puestos a prueba para evaluar el rendimiento del combinado nacional frente al conjunto europeo. El diagnóstico de la tecnología trajo un enorme alivio y entusiasmo para los hinchas argentinos, arrojando una tendencia muy favorable para el equipo albiceleste en esta llave del torneo.

Tras procesar una infinidad de variables tácticas, estadísticas recientes y el presente de las figuras de ambos planteles, la inteligencia artificial dictaminó de manera categórica que la Selección argentina se quedará con la victoria. De acuerdo con el pronóstico de estos algoritmos, el campeón del mundo logrará superar con éxito el duro escollo que representa Suiza por 2-0 para avanzar con firmeza en la competencia.

Así le irá a la Selección argentina contra Suiza, en los cuartos de final del Mundial 2026, según la IA

Según el análisis de la inteligencia artificial Gemini, se anticipa un escenario complejo para el arranque del cruce entre los actuales campeones del mundo y el combinado europeo: "Va a ser un partido cerrado en los primeros 45 minutos, con Suiza aguantando el cero y Argentina manejando la posesión, pero chocando contra el muro defensivo".

Sin embargo, el panorama táctico promete cambiar radicalmente de cara a la etapa complementaria, instancia en la que el desgaste físico y la jerarquía de las individualidades nacionales serán claves para destrabar el encuentro. "En el segundo tiempo, el cansancio y la genialidad individual de los de Scaloni van a terminar rompiendo el partido. Suiza se verá obligada a adelantarse, lo que dejará espacios para liquidarlo", detalló el sistema predictivo.

En cuanto al marcador definitivo, los algoritmos se la jugaron por un festejo de la Albiceleste y arrojaron un "resultado estimado de Argentina 2 - 0 Suiza". La tecnología no solo se animó a vaticinar el triunfo nacional, sino que también le puso nombre propio a los autores de las alegrías en la red al aclarar que se tratará de los "Goles de Lionel Messi y Lautaro Martínez en el segundo tiempo".

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