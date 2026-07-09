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Julieta Prandi habló sobre los rumores de separación con Emanuel Ortega

La modelo rompió el silencio al ser consultada sobre los rumores de crisis y separación que se originaron en LAM. ¿Qué dijo?

Julieta Prandi desmintió la separación de Sebastian Ortega.

Julieta Prandi desmintió la separación de Sebastian Ortega.

Julieta Prandi negó los rumores que aseguraban que había terminado su relación con Emanuel Ortega, el cantante de 48 años.

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Antes de que estallara la polémica, la periodista Pilar Smith aseguró en LAM que la pareja atravesaba una fuerte crisis y que, incluso, había decidido ponerle punto final a la relación.

Fue a través de un enigmático que Ángel de Brito comenzó a dar las pistas necesarias para que sus "angelitas" intentaran adivinar de quiénes se trataba. "Él hizo algo en actuación, ella hizo más cosas, es conductora, modelo, influencer, dijiste. Él no es actor. Pero actuó", dijo el conductor sobre las primeras pistas de la pareja en cuestión.

Luego, Smith agregó información sobre como habían comenzado la relación, "se conocieron por las redes sociales, o sea, se conocían porque son famosos, pero en época de pandemia, a través de las redes, él le escribe a ella por Instagram", reveló.

Tras largos minutos, Pilar Smith fue quien reveló los nombres. Luego Pepe Ochoa agregó información sobre Prandi y que existía la posibilidad de que la modelo estaba retomando un vínculo con una pareja anterior, específicamente el guitarrista de Airbag, Guido Sardelli.

La palabra de Julieta Prandi sobre la separación

Sin embargo, quien primero salió a desmentir la información fue Laura Ubfal. La periodista, que integra el panel rotativo del programa y mantiene una estrecha relación con el conductor, no dudó en desmentir la versión a través de su cuenta de X, “es mentira”, escribió.

Luego al ser consultada, fue la mismísima protagonista quien negó lo que estaba trascendiendo, “estoy con Manu en casa cenando", explicó Julieta Prandi al medio Primicias Ya para terminar con las especulaciones. En esa misma línea y con la intención de ponerle fin al tema, “nada que ver”, sentenció.

Créditos @laubfal

Créditos @laubfal

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