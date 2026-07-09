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9 de julio de 2026 Inicio

Un histórico exjugador habló con Lionel Messi en pleno Mundial 2026 y reveló detalles: "Muy emotivo"

El exfutbolista, considerado como uno de los mejores en la historia de su selección, expuso que se comunicó con el astro de Argentina a través de Lionel Scaloni.

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Lionel Messi

Lionel Messi, capitán de la Selección argentina.

Instagram: /leomessi
El portugués ya dirigió a Suiza en el Mundial, en la victoria de los helvéticos por 4-1 frente a Bosnia.
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Según consignó L'Equipe, Klose señaló que se comunicó con el delantero argentino mediante el entrenador albiceleste. "Scaloni fue mi compañero en la Lazio de Roma y seguimos en contacto con regularidad. Él organizó una llamada entre Messi y yo después de que igualara mi récord goleador en la Copa del Mundo. Fue muy emotivo", recordó.

En tal sentido, se refirió a un regalo del astro: "Por supuesto, Messi y yo nos hemos encontrado en el campo de vez en cuando, lo cual siempre fue agradable y respetuoso. Pero esta llamada fue la primera vez que hablamos durante un tiempo prolongado fuera de ese contexto. Me dijo que me iba a enviar una camiseta firmada".

Miroslav Klose y Lionel Messi.

Miroslav Klose y Lionel Messi.

En tanto, previo al nuevo récord de Messi, el exjugador alemán había asegurado que le gustaría ver al astro convertirse en el máximo goleador de la historia del campeonato. "Espero que mi récord se rompa en este torneo. Messi es bienvenido a hacerlo. Soy un gran fan de él. Siempre lo he sido", expresó.

El capitán de la Albiceleste jugó seis Copas del Mundo y anotó 21 goles, mientras que el delantero francés Kylian Mbappé disputó en tres mundiales y marcó 19 tantos. El campeón y el subcampeón vigentes se encuentran en una competencia partido a partido.

"Otro partido para el infarto": la predicción del tarot sobre la Selección argentina ante Suiza en el Mundial 2026

Mientras la Selección argentina prepara su partido del sábado frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, florecen las predicciones sobre las alternativas del encuentro, con la tensión en los corazones de los hinchas luego del agónico triunfo ante Egipto en octavos. Los vaticinios del tarot siguen la misma línea cardiológica y anticipan "otro partido para el infarto".

La cuenta especializada en tarot, astrología, numerología y quiromancia @magiandtarot compartió su pronóstico para el encuentro, en el que prevé otro derroche de suspenso y angustia pero que podría tener final feliz.

"Otro partido para el infarto. Veo algo malo que no sé si es una lesión o expulsión. O nos cobran algo en contra. Pero el 10 aparecerá de las cenizas para levantar este partido! Al menos 3 goles en total y podría haber suple o penales", expresó.

Es una predicción a tener en cuenta, ya que en la previa del choque ante Egipto el mismo usuario había publicado: "Partido a no confiarse, Scaloni tiene que mover las naves y poner a los más comprometidos con la causa. Si un jugador no va, no va, más allá de su nombre. Cerrado y duro. Lío frota la lámpara! Pasamos a cuartos!".

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