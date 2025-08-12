Sonríe Gallardo: River recupera dos jugadores claves y podrían ser titulares en la Copa Libertadores

Durante la práctica de este martes, los futbolistas respondieron a los sin inconvenientes a las exigencias y recibieron el alta médico para estar a disposición en choque ida de octavos frente a Libertad.

Sebastián Driussi y Paulo Díaz están a disposición de Gallardo para el partido frente a Libertad

Lo que parecía una semana devastadora por la cantidad de lesionados que cosechó River , ahora Marcelo Gallardo pudo recuperar la sonrisa al saber que dos jugadores claves ya están a su disposición para el partido de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Es que, Sebastián Driussi y Paulo Díaz recibieron el alta médica y, durante los entrenamientos de este martes, de cara al choque que se jugará este jueves en Paraguay ante Libertad, fueron exigidos y respondieron sin inconvenientes, por lo que en la desesperación del Muñeco para armar el equipo podrían ir de titular.

“El último momento es una buena noticia para el hincha de River porque después de 56 días de su lesión en el tobillo, Sebastián Driussi tiene el alta médica . Trabajó con normalidad y se subirá mañana por la tarde/noche para estar presente en Asunción”, informó el periodista de ESPN, Juan Pablo Balbi quien cubre el día a día del conjunto Millonario.

El delantero se había lesionado durante el estreno de River en el Mundial de Clubes y quedó al margen de la competencia luego de haber sufrido un esguince severo en el ligamento interno del tobillo izquierdo .

¡HAY BUENAS NOTICIAS EN RIVER! Sebastián Driussi, con el alta médica y con chances de jugar la Libertadores. Mirá #ESPNF12 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/CRwOlvPytg

La otra pieza fundamental que recupera el entrenador de Núñez es la del paraguayo, quien también trabajó con normalidad en la práctica de este martes en el River Camp , en Ezeize y llegaría en condiciones de jugar el jueves contra Libertad.

El regreso del defensor es clave tras las lesiones de Germán Pezzella, en el choque ante Independiente, y la baja de Lucas “Chino” Martínez Quarta, que se recupera de un esguince en la rodilla derecha.

Por su parte, en cuento a los refuerzos, Juan Carlos Portillo seguramente tendrá su primera convocatoria y también podría viajar Ulises Giménez a Paraguay.

La ajustada agenda de River en agosto

Con el Torneo Clausura, Copa Argentina y la Copa Libertadores como competencias a disputar, River tendrá una agenda más que ajustada en lo que resto del mes de agosto.

En el lapso de tan solo 15 días deberá disputar 6 partidos divididas a dichas competencias: en lo que respecta a los encuentros del torneo internacional, este jueves 14 de agosto en disputará, en condición de visitante, el choque de los octavos de final frente a Libertad de Paraguay desde las 21:30. Mientras que una semana después, se definirá el partido de vuelta, en el Monumental a la misma hora.

El domingo 17, en Núñez, recibirá a Godoy Cruz desde las 18:30 correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura. El lunes 25 jugará a la zona sur del conurbano bonaerense para enfrentarse a Lanús y tres días después deberá viajar a Mendoza para el cotejo ante Unión de Santa Fe, correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina.

Ya a fin de mes, nuevamente de local recibirá a San Martín de San Juan, en lo que será la séptima jornada del torneo local.