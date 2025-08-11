11 de agosto de 2025 Inicio
Copa Argentina: se confirmó el día, horario y sede de River vs. Unión

La organización del torneo oficializó la programación del partido entre el Millonario y el Tatengue, que se desarrollará por los octavos de final.

Enzo Pérez y Lucas Gamba.

La organización de la Copa Argentina confirmó que el partido entre River y Unión por los octavos de final del torneo se llevará adelante el 28 de agosto desde las 21:15, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. En caso de que empaten en los 90 minutos, la llave se definirá en la tanda de penales.

El equipo de Marcelo Gallardo afrontará el partido con Unión luego de derrotar a Ciudad de Bolívar (2-0) y San Martín de Tucumán (3-0). Por su parte, el equipo santafesino venció a Colegiales (3-1) y Rosario Central (3-1 en los penales tras empatar 0-0).

La publicación de la Copa Argentina.

Por otro lado, la oficialización del día, horario y la sede del encuentro se produjo mientras River se prepara de cara al partido contra Libertad por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, que se jugará el jueves a las 21:30 en Paraguay.

Por su parte, el conjunto entrenado por Leonardo Madelón enfrentará a Instituto el viernes a las 19 en Córdoba, por la quinta fecha del torneo Clausura 2025.

River confirmó que Germán Pezzella se rompió la rodilla

El pobre empate contra Independiente le dejó a River una enorme preocupación por el defensor Germán Pezzella quien debió salir en el primer tiempo por un fuerte golpe. Ahora se confirmó el grado de su lesión lo que genera un gran dolor de cabeza a Marcelo Gallardo: se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

El duro golpe del campeón del mundo fue sobre el final del primer tiempo durante una jugada desafortunada con Walter Mazzanti donde quedó enganchada su rodilla izquierda y se retiró entre lágrimas del partido. Sus compañeros consolaron al campeón del mundo con la Selección argentina en 2022 que salió rengueando del estado Libertadores de América en Avellaneda.

Si bien el primer parte preliminar indicó esguince algo que era un dato alentador para el entrenador teniendo en cuenta la ajustada agenta que afrontará el Millonario en los próximos días, este domingo el zaguero se sometió a estudios que confirmaron la grave lesión.

Ahora, afrontará una larga recuperación, ya que este tipo de lesiones, por lo generará demanda un tiempo estimativo entre 6 y 8 meses de recuperación, por lo que el Kaiser se perderá lo que resta de la temporada del conjunto de Núñez. El bahiense ya padeció una rotura del ligamento cruzado anterior a fines de 2012, pero en su rodilla derecha.

