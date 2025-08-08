8 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Se fue de River y reveló una charla que tuvo con Marcelo Gallardo

El futbolista explicó por qué dejó el Millonario tras una conversación con el entrenador. Valoró haber cumplido su sueño y eligió seguir compitiendo.

Por
Se fue de River y reveló una charla que tuvo con Marcelo Gallardo
Redes sociales

Leandro González Pírez pudo cumplir el anhelo de regresar a River, el club donde creció y al que siempre consideró su casa. Volver le permitió sumar títulos y protagonismo, aunque también le tocó transitar momentos difíciles. Luego de un ciclo con altibajos, el defensor tomó la determinación de marcharse nuevamente. El presente lo encuentra en Estudiantes de La Plata, un equipo que le ofreció continuidad y un rol que lo convenció desde el primer contacto, y en el que ya había tenido paso anteriormente.

Gianluca es hermano de Giuliano y Giovani Simeone.
Te puede interesar:

El sorpresivo retiro de Gianluca Simeone a los 27 años: seguirá ligado al fútbol

Su salida del club de Núñez se dio de forma directa y respetuosa. Marcelo Gallardo le comunicó en persona que ya no sería una prioridad en la segunda mitad del año, por lo que no tendría los minutos que pretendía. Y ante la falta de rodaje, el defensor entendió que lo mejor era dar un paso al costado.

“Me dijo que no iba a tener los minutos que esperaba. Él sabía que yo quería jugar, estar dentro de la cancha y no me iba a poner ningún reparo para poder salir. Fue un semestre donde me tocó jugar poco, no tuve los minutos que quería y llegamos a la conclusión en que lo mejor era buscar nuevos aires”, dijo en diálogo con TyC Sports.

Durante el primer semestre del 2025 apenas disputó cuatro partidos oficiales. Aun así, se fue con la tranquilidad de haber aportado y de haber conquistado tres títulos en su regreso. “Pude volver y ser campeón como protagonista”, expresó, ya enfocado en su nueva etapa en el Pincha.

Gonzalez Pirez

Los números de González Pírez en River

Formado en las divisiones juveniles del club, González Pírez debutó en la Primera de River en 2011. Luego de no lograr asentarse en ese entonces, inició una etapa de préstamos y transferencias que lo llevaron por Bélgica, México y Estados Unidos. Su recorrido incluyó pasos por Gent, Arsenal, Tigre, Estudiantes, Atlanta United, Tijuana e Inter Miami. Recién en 2022 regresó al club de Núñez, donde buscó revancha.

Durante su segundo ciclo en River acumuló experiencia, pero tampoco logró consolidarse plenamente como titular indiscutido. Pese a eso, dejó su marca con goles y presencia en partidos importantes. En total, sumó 144 encuentros oficiales con la camiseta del Millonario, repartidos entre la Liga Profesional, copas nacionales y torneos internacionales.

gonzalez pirez

Del total de los partidos que jugó vistiendo esta camiseta, González Pírez participó en 88 partidos por competencias de liga, en los que convirtió 4 goles. A esto se suman 42 presentaciones en copas nacionales, con 3 tantos, y 14 partidos en torneos internacionales.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

María Becerra vuelve a River: con una gran puesta, anunció un show para fin de año

María Becerra anunció un show en River: cuándo será y cómo comprar las entradas

Los cinco grandes tienen una importante presencia en Instagram.

Ranking: cuál es el club con más seguidores en Instagram de los 5 grandes del fútbol argentino

Pablo Vicó se sumó como asesor de técnicos queestán dando sus primeros pasos en las escuelas de fútbol 

River contrató a Pablo Vico para trabajar en el club: qué función tendrá

Los cinco grandes son los clubes con más títulos, pero eso podría cambiar.

Top 8 de clubes más ganadores del fútbol argentino: un grande puede ser desplazado de los primeros 5

El festejo del plantel en el Monumental.

El título que cambió la historia de River: aquella primera Libertadores de Gallardo como técnico

Marcelo Gallardo, preocupado en River.

No es Salas: la baja de última hora en River para la Libertadores

Rating Cero

El nuevo disco del Pity se llamará “Basado en hechos reales” y saldrá este año. 

Pity Álvarez anunció su regreso a la música: cuándo y dónde será el recital

Una periodista viaja en el tiempo al ocaso del Imperio Otomano y al nacimiento de la Turquía moderna.
play

Es una serie adictiva, está en Netflix y no vas a poder creer lo buena que está

Esta comedia romántica cautivó a los suscriptores de Netflix.
play

Es atrapante, está en Netflix y trata sobre un triángulo amoroso: una película imperdible

Su objetivo era alcanzar los 94 kilos, partiendo de los 140.

La impresionante transformación de Camilota tras 2 años de dieta y entrenamiento

La conductora aseguró que es una gran gozadora de la vida.

"Eliminás bloqueos negativos": de qué se trata la antigua sabiduría que practica Moria Casán

A The Paper﻿ la protagonizará Domhnall Gleeson y regresará Oscar Martinez.
play

Llegó el primer tráiler de la serie spin-off de The Office y se confirmó un nuevo regreso

últimas noticias

A poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra un pueblo que quedó olvidado cuando cerraron la línea de tren.

Turismo en Argentina: el pueblito escondido donde se puede descansar como en ningún otro lado

Hace 6 minutos
Entre capillas, miradores, senderos serranos y artesanos, Villa Giardino construyó su identidad

Viajar a Córdoba: este pueblito parece que sacó su paisaje de un cuento de hadas

Hace 8 minutos
Dónde queda este precioso destino cercano a CABA.

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblito lindo con feria artesanal para recorrer

Hace 11 minutos
Una versión saludable, pero igual de deliciosa de los brownies de chocolate.

Ni harina ni azúcar: la receta de brownie saludable que te va a volar la cabeza

Hace 18 minutos
Los espacios inscribieron las alianzas para las elecciones de octubre. 

Cómo quedaron las alianzas partidarias de cara a octubre

Hace 20 minutos