Leandro González Pírez pudo cumplir el anhelo de regresar a River, el club donde creció y al que siempre consideró su casa. Volver le permitió sumar títulos y protagonismo, aunque también le tocó transitar momentos difíciles. Luego de un ciclo con altibajos, el defensor tomó la determinación de marcharse nuevamente. El presente lo encuentra en Estudiantes de La Plata, un equipo que le ofreció continuidad y un rol que lo convenció desde el primer contacto, y en el que ya había tenido paso anteriormente.

Su salida del club de Núñez se dio de forma directa y respetuosa. Marcelo Gallardo le comunicó en persona que ya no sería una prioridad en la segunda mitad del año, por lo que no tendría los minutos que pretendía. Y ante la falta de rodaje, el defensor entendió que lo mejor era dar un paso al costado.

“Me dijo que no iba a tener los minutos que esperaba. Él sabía que yo quería jugar, estar dentro de la cancha y no me iba a poner ningún reparo para poder salir. Fue un semestre donde me tocó jugar poco, no tuve los minutos que quería y llegamos a la conclusión en que lo mejor era buscar nuevos aires”, dijo en diálogo con TyC Sports.

Durante el primer semestre del 2025 apenas disputó cuatro partidos oficiales. Aun así, se fue con la tranquilidad de haber aportado y de haber conquistado tres títulos en su regreso. “Pude volver y ser campeón como protagonista”, expresó, ya enfocado en su nueva etapa en el Pincha.

Gonzalez Pirez Redes sociales Los números de González Pírez en River Formado en las divisiones juveniles del club, González Pírez debutó en la Primera de River en 2011. Luego de no lograr asentarse en ese entonces, inició una etapa de préstamos y transferencias que lo llevaron por Bélgica, México y Estados Unidos. Su recorrido incluyó pasos por Gent, Arsenal, Tigre, Estudiantes, Atlanta United, Tijuana e Inter Miami. Recién en 2022 regresó al club de Núñez, donde buscó revancha.

Durante su segundo ciclo en River acumuló experiencia, pero tampoco logró consolidarse plenamente como titular indiscutido. Pese a eso, dejó su marca con goles y presencia en partidos importantes. En total, sumó 144 encuentros oficiales con la camiseta del Millonario, repartidos entre la Liga Profesional, copas nacionales y torneos internacionales. gonzalez pirez Del total de los partidos que jugó vistiendo esta camiseta, González Pírez participó en 88 partidos por competencias de liga, en los que convirtió 4 goles. A esto se suman 42 presentaciones en copas nacionales, con 3 tantos, y 14 partidos en torneos internacionales.