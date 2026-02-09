9 de febrero de 2026 Inicio
Xuper TV no funciona hoy en Argentina: cuáles son las alternativas

Por orden judicial se bloquearon sus dominios y servidores tras comprobar que retransmitían películas, series y eventos deportivos sin contar con los derechos de autor correspondientes.

Algunos canales desaparecieron de la grilla.

Algunos canales desaparecieron de la grilla.

Expertos en informática recomiendan desinstalar las apps de celulares y televisores para evitar el robo de datos.

Expertos en informática recomiendan desinstalar las apps de celulares y televisores para evitar el robo de datos.

En las últimas horas los usuarios de la aplicación Xuper TV reportaron fallas en el funcionamiento de la aplicación e, incluso, algunos canales desaparecieron de la grilla.

Xuper TV surgió como una segunda opción de de Magis TV, con el propósito de ver películas, series y canales sin pagar suscripciones, sin embargo, esa opción en Argentina desapareció, luego de la decisión de la justicia argentina por su carácter ilegal.

De acuerdo a lo que se informó, ambas aplicaciones infringen las leyes de propiedad intelectual: redistribuyen contenido sin pagar licencias, derechos de autor ni compensar a creadores y productoras. Por eso, los canales argentinos han sido borrados de la aplicación.

Xuper TV

En esa línea, expertos en seguridad informática renovaron la advertencia sobre los riesgos de utilizar plataformas de streaming no oficiales y lanzaron una serie de recomendaciones para desinstalarlas de inmediato de celulares y televisores para proteger la privacidad y evitar el robo de datos.

Un análisis de la firma ESET detectó que estas aplicaciones solicitan permisos críticos e invasivos que no se corresponden con una app legítima de video, clasificando a Magis TV como una “aplicación potencialmente no deseada” (PUA).

Más allá de la infracción a los derechos de autor, el principal peligro es técnico. Estas herramientas pueden funcionar como puerta de entrada a malware, comprometiendo datos personales y bancarios de los usuarios que las instalan en sus dispositivos.

Adiós a Xuper TV y Magis TV: cuáles son las alternativas legales, seguras y gratis

  • Pluto TV: Es la alternativa líder. Se descarga de tiendas oficiales (Google Play y App Store) y no requiere registro ni iniciar sesión para visualizar canales en vivo, series y películas.
  • ViX: Esta plataforma ofrece una variada programación gratuita, que incluye clásicos, estrenos y contenido para toda la familia.
  • YouTube: A través de canales oficiales y verificados, permite acceder a películas y especiales de temporada de manera legal y segura.

