Xuper TV no funciona hoy en Argentina: cuáles son las alternativas Por orden judicial se bloquearon sus dominios y servidores tras comprobar que retransmitían películas, series y eventos deportivos sin contar con los derechos de autor correspondientes.







Algunos canales desaparecieron de la grilla. Expertos en informática recomiendan desinstalar las apps de celulares y televisores para evitar el robo de datos.

En las últimas horas los usuarios de la aplicación Xuper TV reportaron fallas en el funcionamiento de la aplicación e, incluso, algunos canales desaparecieron de la grilla.

Xuper TV surgió como una segunda opción de de Magis TV, con el propósito de ver películas, series y canales sin pagar suscripciones, sin embargo, esa opción en Argentina desapareció, luego de la decisión de la justicia argentina por su carácter ilegal.

De acuerdo a lo que se informó, ambas aplicaciones infringen las leyes de propiedad intelectual: redistribuyen contenido sin pagar licencias, derechos de autor ni compensar a creadores y productoras. Por eso, los canales argentinos han sido borrados de la aplicación.

Xuper TV En esa línea, expertos en seguridad informática renovaron la advertencia sobre los riesgos de utilizar plataformas de streaming no oficiales y lanzaron una serie de recomendaciones para desinstalarlas de inmediato de celulares y televisores para proteger la privacidad y evitar el robo de datos.

Un análisis de la firma ESET detectó que estas aplicaciones solicitan permisos críticos e invasivos que no se corresponden con una app legítima de video, clasificando a Magis TV como una “aplicación potencialmente no deseada” (PUA).