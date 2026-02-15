15 de febrero de 2026 Inicio
Insólita polémica en el curling, durante los Juegos Olímpicos: violento cruce entre un canadiense y un sueco

El sueco Oskar Eriksson increpó al vicecapitán canadiense Marc Kennedy por infringir las reglas con un doble toque, a lo que el norteamericano replicó con una lluvia de improperios, que quedó grabada por los micrófonos. Los detalles del conflicto.

Por
Marc Kennedy

Marc Kennedy, a los insultos contra su rival sueco en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

AP

El curling, ese llamativo deporte sobre hielo que suele atraer la atención por sus características, suele estar rodeado de una fuerte camaradería, aun a alto nivel. Por eso, resulta desconcertante la polémica que se está viviendo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 Milán-Cortina, con acusaciones al poderoso equipo canadiense de hacer trampa.

Tanto la rama masculina como la femenina de los norteamericanos fueron apuntadas por la misma infracción: tocar dos veces la piedra de curling después de soltarla.

Controversia en el curling: qué pasó con Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

El viernes, el curler sueco Oskar Eriksson acusó al vicecapitán canadiense Marc Kennedy de infringir las reglas al volver a tocar la piedra tras soltarla inicialmente sobre la pista de hielo. Tal como se ve en los videos, el norteamericano estalló en cólera y solo le respondió con insultos.

Luego, se mostró arrepentido por su reacción y pidió disculpas ya que se considera "un modelo de conducta" para sus colegas de todo el país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/johnwtomkinson/status/2022483845057245312&partner=&hide_thread=false

Más tarde, se difundieron imágenes que daban la razón al nórdico y mostraban un doble toque claro de Kennedy, grabado por la emisora pública sueca SVT. Aun así, el canadiense mantuvo su inocencia, y su equipo ganó el partido 8-6. La falta no fue advertida por los árbitros.

Marc ennedy canadá suecia curling Juegos Olimpicos de Invierno 2026
La televisión sueca mostró el momento del doble toque del canadiense Marc Kennedy.

La televisión sueca mostró el momento del doble toque del canadiense Marc Kennedy.

El sábado por la noche, un árbitro apuntó contra la capitana canadiense, la estrella Rachel Homan, por la misma infracción en el encuentro contra Suiza. La autoridad detuvo el juego y la piedra fue retirada, mientras la jugadora, con expresión de sorpresa, negaba la acusación.

Poco después, un video difundido en redes sociales daba por válida la decisión del árbitro. En este caso, las canadienses perdieron ante las suizas por 8-7.

rachel homan curling canadá juegos olímpicos de invierno 2026
Rachel Homan, capitana de Canadá, también fue acusada de doble toque, pero esta vez fue cobrado.

Rachel Homan, capitana de Canadá, también fue acusada de doble toque, pero esta vez fue cobrado.

El doble toque en el curling

Tras el revuelo, World Curling, la entidad reguladora del deporte a nivel mundial, aclaró que no se permite el doble toque. "Durante el movimiento hacia adelante, no se permite tocar el granito de la piedra. Esto resultará en la retirada de la piedra del juego", remarcó en un comunicado.

Por su parte, los canadienses intentaron quitarle dramatismo. Kennedy planteó: "Si alguien te preguntara si hacés doble toque todo el tiempo, sinceramente, en esa fracción de segundo, ni siquiera podría decirte si lo hago o no. Esto es una planificación premeditada en nuestra contra". Homan, en tanto, postuló que estaba siendo atacada injustamente debido a la controversia del lado de los hombres. "No entiendo la decisión, nunca hicimos algo así, no tiene nada que ver con nosotros", sostuvo.

"Haremos algunos ajustes, en cuanto a la liberación, si es necesario", expresó Kennedy, sobre el futuro de la competencia. Los canadienses, líderes en el curling mundial, recién volverían a verse las caras con los suecos en una hipotética semifinal, en lo que sería un choque de alto voltaje.

Esta conflictividad sorprende ya que se trata de un deporte caracterizado por una camaradería discreta, con un "tercer tiempo" obligatorio en el que ambos equipos se reúnen pospartido a charlar y compartir una bebida. La relación entre suecos y canadienses era muy buena antes de esto, pero todo parece estar por cambiar.

Qué es y cómo se juega al curling

Si bien suele ser definido como "el tejo invernal" por su similitud con el juego playero, el curling es un deporte de equipo que se juega sobre hielo, donde dos equipos se turnan para deslizar piedras de granito hacia un objetivo, conocido como casa. Quien acerque más sus piedras a la casa y sume más puntos, ganará el juego.

Curling
El curling, un clásico de los Juegos Olímpicos de Invierno.

El curling, un clásico de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Equipos, roles y posiciones de cada jugador en el curling

En el curling tradicional, los equipos están integrados por cuatro jugadores, mientras que en la modalidad de dobles mixtos participan duplas formadas por una mujer y un hombre. Cada equipo designa un capitán y un vicecapitán, roles clave para el desarrollo del juego.

El capitán es el encargado de conducir la estrategia del equipo y se ubica en la casa (principal objetivo) en uno de los extremos de la pista, desde donde indica las jugadas. Cuando el capitán debe lanzar las piedras, esas responsabilidades pasan al vicecapitán, quien asume la conducción momentánea del equipo.

Las posiciones dentro del equipo se organizan de manera fija y se conocen como Líder, Segundo, Tercero y Cuarto. El Líder hace los dos primeros tiros; el Segundo se encarga de la tercera y cuarta piedra; el Tercero lanza la quinta y la sexta; y el Cuarto ejecuta las dos últimas. Habitualmente, el jugador con mayor precisión estratégica actúa como Cuarto, aunque no es una regla obligatoria.

Cómo se ganan los puntos en el curling

curling
Los jugadores deben acercar lo máximo que se pueda a la casa, los círculos que se ven en la pista.

Los jugadores deben acercar lo máximo que se pueda a la casa, los círculos que se ven en la pista.

En cada parcial o end, un equipo suma un punto por cada una de sus piedras que quede dentro de la casa, o en contacto con ella, siempre que esté más cerca del centro que cualquier piedra del rival. Solo uno de los dos equipos puede anotar por parcial. Si al finalizar la ronda ninguna piedra del equipo contrario queda dentro de la casa, el parcial se considera en blanco y no se otorgan puntos.

Una vez que se tiran todas las piedras y se encuentran en el área de puntuación, son los propios jugadores quienes determinan el resultado del parcial y contabilizan los puntos obtenidos.

El curling se disputa tradicionalmente a diez parciales, aunque algunos torneos y formatos reducen ese número a ocho. Al finalizar el encuentro, el equipo que haya acumulado la mayor cantidad de puntos se queda con la victoria.

