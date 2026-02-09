9 de febrero de 2026 Inicio
Qué pasó con Xuper TV en Argentina: por qué no funciona la app

En las últimas horas, usuarios comenzaron a reportar que en la aplicación ya no figuraban los canales argentinos. Cuáles son las alternativas legales, gratuitas y seguras.

Por
Xuper TV y Magis TV no operan más en Argentina por una falla judicial argentina

Las aplicaciones no oficiales de televisión Magis TV, Xuper TV y TV Latino fueron apuntadas este lunes por miles de usuarios, quienes se dieron cuenta de que empezaron a desaparecer los canales argentinos. ¿Qué pasó?

Según detallaron, inició una “limpieza masiva de grillas” donde se borraron de golpe o quedaron reemplazadas por opciones de otros países. Todo se dio debido a que la Justicia argentina ordenó el bloqueo de sus dominios y servidores tras comprobar que retransmitían películas, series y eventos deportivos sin contar con los derechos de autor correspondientes.

Según se detalló, tanto Magis TV como Xuper TV operaban a través de archivos APK descargados de fuentes externas, vulnerando los controles de seguridad de tiendas oficiales como Google Play Store, lo que incrementaba el riesgo de instalar malware en los dispositivos de los usuarios.

Por otra parte, expertos en seguridad informática renovaron la advertencia sobre los riesgos de utilizar plataformas de streaming no oficiales y lanzaron una serie de recomendaciones para desinstalarlas de inmediato de celulares y televisores para proteger la privacidad y evitar el robo de datos.

Un análisis de la firma ESET detectó que estas aplicaciones solicitan permisos críticos e invasivos que no se corresponden con una app legítima de video, clasificando a Magis TV como una “aplicación potencialmente no deseada” (PUA).

Más allá de la infracción a los derechos de autor, el principal peligro es técnico. Estas herramientas pueden funcionar como puerta de entrada a malware, comprometiendo datos personales y bancarios de los usuarios que las instalan en sus dispositivos.

Adiós a Xuper TV y Magis TV: cuáles son las alternativas seguras y gratis

  • Pluto TV: Es la alternativa líder. Se descarga de tiendas oficiales (Google Play y App Store) y no requiere registro ni iniciar sesión para visualizar canales en vivo, series y películas.
  • ViX: Esta plataforma ofrece una variada programación gratuita, que incluye clásicos, estrenos y contenido para toda la familia.
  • YouTube: A través de canales oficiales y verificados, permite acceder a películas y especiales de temporada de manera legal y segura.

