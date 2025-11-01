Sin Leandro Paredes y Edinson Cavani, pero con una sorpresa Boca visitará a Estudiantes El entrenador Claudio Úbeda dio a conocer la lista de futbolistas convocados para el partido del domingo, con la ausencia ya confirmada del mediocampista, por acumulación de amarillas; y el delantero uruguayo, que arrastra una lesión. Por







Leandro Paredes no jugará en Boca por llegar a las cinco tarjetas amarillas. X (@BocaJrsOficial)

Boca dio a conocer este sábado la lista de jugadores convocados para el partido del domingo contra Estudiantes de la Plata, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. A las ausencias ya confirmadas de Leandro Paredes, suspendido por acumulación de amarillas; y de Edinson Cavani, que no logra recuperarse de una lesión, el entrenador Claudio Úbeda dispuso una sorpresa en los concentrados.

Se trata de un duelo clave para el Xeneize en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores 2026, donde compite mano a mano con River, a quien deberá recibir el domingo 9 de noviembre en La Bombonera en una nueva edición del Superclásico.

En este marco, la lista de concentrados de Boca sufrió muchas bajas: Frank Fabra y Lucas Blondel no fueron incluidos por decisión táctica, mientras que Rodrigo Battaglia, Alán Velasco y Edinson Cavani quedaron excluidos de la lista de convocados por diversas lesiones.

Ubeda Claudio Úbeda dio a conocer la lista de convocados en Boca para el partido con Estudiantes de La Plata. Redes sociales La sorpresa que llamó la atención de los hinchas fue el regreso a la convocatoria del mediocampista Ignacio Miramón, quien había sido relegado por el cuerpo técnico e incluso desde la dirigencia xeneize le buscarán una salida en el próximo mercado de pases.