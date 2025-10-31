Se confirmó la lesión de Gonzalo Montiel en River, ¿llega al superclásico contra Boca? El lateral no pudo completar el último entrenamiento del Millonario debido a una molestia en el ligamento de su rodilla derecha. Marcelo Gallardo espera que pueda estar para el duelo en La Bombonera, del domingo 9 a las 16.30. Por







Los estudios determinaron que Gonzalo Montiel sufrió un esguince de rodilla izquierda. @RiverPlate

Crece la preocupación de los hinchas de River por el resultado de los estudios realizados a Gonzalo Montiel, que había sufrido una lesión en una de sus rodillas durante el último entrenamiento del equipo de Marcelo Gallardo, que el domingo tendrá un partido clave ante Gimnasia de La Plata en el estadio Monumental y el próximo fin de semana deberá visitar a Boca en La Bombonera en una nueva edición del Superclásico.

El jugador campeón del mundo con la Selección argentina no pudo completar la práctica del jueves en Ezeiza y encendió las alarmas del cuerpo técnico.

Gonzalo Montiel @RiverPlate A primera hora de la jornada, Montiel se realizó estudios los cuales confirmaron que el diagnóstico final es un esguince de rodilla. De esta manera, se descartó una lesión mucho más fuerte, como rotura de ligamentos cruzados y en principio no tendría problemas en llegar al duelo contra el Xeneize.